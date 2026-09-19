Компрессор Hyundai HYC 1406S

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Характеристики
Тип товара
Компрессор поршневой
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип смазки
безмасляный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477720
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Компрессоры HYUNDAI представляют собой надежные и эффективные устройства для различных задач подачи сжатого воздуха. Модель весом 14,2 кг оснащена ресивером объемом 6 литров, что делает ее компактной и удобно переносимой. Одна из ключевых особенностей этого компрессора – безмасляная технология, обеспечивающая чистоту выходного воздуха и снижающая необходимость в частом обслуживании.
Производительность компрессора составляет 140 литров в минуту, что позволяет быстро и качественно выполнять множество бытовых и профессиональных задач. Максимальное давление в 8 Бар обеспечивает универсальность использования, позволяя применять компрессор в различных областях, от накачивания шин до работы с легкими пневмоинструментами.
Бренд Hyundai известен своим качеством и надежностью, и этот компрессор не является исключением. Прочный корпус и надежные компоненты гарантируют долгий срок службы и высокие эксплуатационные характеристики. Этот компрессор станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание компактности и мощности в одном устройстве.
Компрессоры HYUNDAI представляют собой надежные и эффективные устройства для различных задач подачи сжатого воздуха. Модель весом 14,2 кг оснащена ресивером объемом 6 литров, что делает ее компактной и удобно переносимой. Одна из ключевых особенностей этого компрессора – безмасляная технология, обеспечивающая чистоту выходного воздуха и снижающая необходимость в частом обслуживании.
Производительность компрессора составляет 140 литров в минуту, что позволяет быстро и качественно выполнять множество бытовых и профессиональных задач. Максимальное давление в 8 Бар обеспечивает универсальность использования, позволяя применять компрессор в различных областях, от накачивания шин до работы с легкими пневмоинструментами.
Бренд Hyundai известен своим качеством и надежностью, и этот компрессор не является исключением. Прочный корпус и надежные компоненты гарантируют долгий срок службы и высокие эксплуатационные характеристики. Этот компрессор станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание компактности и мощности в одном устройстве.
Компрессор Hyundai HYC 1406S - стоимость товара 11560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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