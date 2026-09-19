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Компрессор Hyundai HYC 1406S купить с доставкой в Москве
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Компрессор Hyundai HYC 1406S

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Компрессор Hyundai HYC 1406S - фото 1
Компрессор Hyundai HYC 1406S - фото 2
Компрессор Hyundai HYC 1406S - фото 3
Компрессор Hyundai HYC 1406S - фото 4
Компрессор Hyundai HYC 1406S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор поршневой
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор Hyundai HYC 1406S - фото 1
  • Компрессор Hyundai HYC 1406S - фото 2
  • Компрессор Hyundai HYC 1406S - фото 3
  • Компрессор Hyundai HYC 1406S - фото 4
  • Компрессор Hyundai HYC 1406S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477720
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Компрессор поршневой
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
750
Объем ресивера, л
6
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
22х15х8
Вес, кг.
15.3

Описание товара Компрессор Hyundai HYC 1406S

Компрессоры HYUNDAI представляют собой надежные и эффективные устройства для различных задач подачи сжатого воздуха. Модель весом 14,2 кг оснащена ресивером объемом 6 литров, что делает ее компактной и удобно переносимой. Одна из ключевых особенностей этого компрессора – безмасляная технология, обеспечивающая чистоту выходного воздуха и снижающая необходимость в частом обслуживании. Производительность компрессора составляет 140 литров в минуту, что позволяет быстро и качественно выполнять множество бытовых и профессиональных задач. Максимальное давление в 8 Бар обеспечивает универсальность использования, позволяя применять компрессор в различных областях, от накачивания шин до работы с легкими пневмоинструментами. Бренд Hyundai известен своим качеством и надежностью, и этот компрессор не является исключением. Прочный корпус и надежные компоненты гарантируют долгий срок службы и высокие эксплуатационные характеристики. Этот компрессор станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание компактности и мощности в одном устройстве.

Отзывы о товаре Компрессор Hyundai HYC 1406S




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Компрессор поршневой
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
750
Объем ресивера, л
6
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Тайвань
Описание
Компрессоры HYUNDAI представляют собой надежные и эффективные устройства для различных задач подачи сжатого воздуха. Модель весом 14,2 кг оснащена ресивером объемом 6 литров, что делает ее компактной и удобно переносимой. Одна из ключевых особенностей этого компрессора – безмасляная технология, обеспечивающая чистоту выходного воздуха и снижающая необходимость в частом обслуживании. Производительность компрессора составляет 140 литров в минуту, что позволяет быстро и качественно выполнять множество бытовых и профессиональных задач. Максимальное давление в 8 Бар обеспечивает универсальность использования, позволяя применять компрессор в различных областях, от накачивания шин до работы с легкими пневмоинструментами. Бренд Hyundai известен своим качеством и надежностью, и этот компрессор не является исключением. Прочный корпус и надежные компоненты гарантируют долгий срок службы и высокие эксплуатационные характеристики. Этот компрессор станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание компактности и мощности в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор Hyundai HYC 1406S - стоимость товара 11560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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