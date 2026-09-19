Блендер стационарный Kitfort КТ-1394
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1394
Блендер Kitfort КТ-1394 подходит для приготовления фитнес-напитков, смузи, протеиновых смесей, коктейлей, супов-пюре, детского питания, а также для колки льда. Кофемолка может перемалывать и измельчать твёрдые ингредиенты: кофейные зёрна, зёрна перца. Управление блендером осуществляется с помощью ручки регулировки скорости на передней панели, в которую встроен LED-дисплей. У блендера 3 скорости работы и импульсный режим. На дисплее отображаются время работы и выбранная скорость. Чаша с мерной шкалой ёмкостью 1,5 л и чаша кофемолки ёмкостью 0,2 л выполнены из стекла. В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан. Блендер оснащён двумя 4-лезвийными блоками ножей из нержавеющей стали с оптимальной формой лезвий и заточки для измельчения в блендере и кофемолке. Надёжный двигатель и прочные ножи обеспечивают длительный срок эксплуатации. Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки обеспечивают надёжную фиксацию блендера на столе во время работы.
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Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
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Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
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