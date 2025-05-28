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Автоакустика Hertz DSK 165.3 2-Way system, 4 колонки купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Hertz DSK 165.3 2-Way system, 4 колонки

2 Отзывы
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Автоакустика Hertz DSK 165.3 2-Way system, 4 колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
7 790 руб.  13 635 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36230
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Характеристики

Бренд
Hertz
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
термополиуретан
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
80
Размеры в упаковке, см
34х27х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Автоакустика Hertz DSK 165.3 2-Way system, 4 колонки

компонентная АС, типоразмер: 16 см (6 дюйм.), номинальная мощность 80 Вт, максимальная мощность 160 Вт, чувствительность 93 дБ, импеданс 4 Ом, диапазон частот 50 - 21000 Гц

Отзывы о товаре Автоакустика Hertz DSK 165.3 2-Way system, 4 колонки

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, доставлено в срок. Колонки качественные, звучание норм
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
установил разница ощутимая штатная ваще никуда как раньше с ней катался



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hertz
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
термополиуретан
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
80
Описание
компонентная АС, типоразмер: 16 см (6 дюйм.), номинальная мощность 80 Вт, максимальная мощность 160 Вт, чувствительность 93 дБ, импеданс 4 Ом, диапазон частот 50 - 21000 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, доставлено в срок. Колонки качественные, звучание норм
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
установил разница ощутимая штатная ваще никуда как раньше с ней катался


Автоакустика Hertz DSK 165.3 2-Way system, 4 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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