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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
89
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195837
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Описание товара Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки
Широкополосная АС Pioneer TS-G1310F станет отличным выбором для владельцев автомобилей с любым типом кузова. Модель, укомплектованная парой 13-сантиметровых динамиков, воспроизводит звук в широком частотном диапазоне – от 25 Гц до 22 кГц. Номинальная мощность акустической системы, равная 35 Вт, достаточна для качественного «озвучивания» салона любого объема. Максимальная мощность вшестеро выше – 210 Вт. Динамики собраны в стальных корзинах: они отличаются высокой стойкостью к вибрации.
В комплектацию акустической системы Pioneer TS-G1310F входят болты, кабель и скобы. Динамики защищены от механических воздействий сетками. Монтаж устройства выполняется с использованием отверстий с диаметром 137 мм. Посадочная глубина динамиков составляет 44.3 мм.
Широкополосная АС Pioneer TS-G1310F станет отличным выбором для владельцев автомобилей с любым типом кузова. Модель, укомплектованная парой 13-сантиметровых динамиков, воспроизводит звук в широком частотном диапазоне – от 25 Гц до 22 кГц. Номинальная мощность акустической системы, равная 35 Вт, достаточна для качественного «озвучивания» салона любого объема. Максимальная мощность вшестеро выше – 210 Вт. Динамики собраны в стальных корзинах: они отличаются высокой стойкостью к вибрации.
В комплектацию акустической системы Pioneer TS-G1310F входят болты, кабель и скобы. Динамики защищены от механических воздействий сетками. Монтаж устройства выполняется с использованием отверстий с диаметром 137 мм. Посадочная глубина динамиков составляет 44.3 мм.
Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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