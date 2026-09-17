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Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки

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Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки - фото 1
Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки - фото 2
Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки - фото 3
Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
89
  • Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки - фото 1
  • Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки - фото 2
  • Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки - фото 3
  • Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 195837
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонки - 2 шт., винты, кабель, скобы, инструкция, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Материал дифузора
полипропилен
Номинальная мощность
35
Чувствительность, дБ
89
Диаметр излучателя
13 см
Посадочная глубина, мм
44
Диаметр монтажного отверстия, мм
121
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, г.
975

Описание товара Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки

Широкополосная АС Pioneer TS-G1310F станет отличным выбором для владельцев автомобилей с любым типом кузова. Модель, укомплектованная парой 13-сантиметровых динамиков, воспроизводит звук в широком частотном диапазоне – от 25 Гц до 22 кГц. Номинальная мощность акустической системы, равная 35 Вт, достаточна для качественного «озвучивания» салона любого объема. Максимальная мощность вшестеро выше – 210 Вт. Динамики собраны в стальных корзинах: они отличаются высокой стойкостью к вибрации. В комплектацию акустической системы Pioneer TS-G1310F входят болты, кабель и скобы. Динамики защищены от механических воздействий сетками. Монтаж устройства выполняется с использованием отверстий с диаметром 137 мм. Посадочная глубина динамиков составляет 44.3 мм.

Отзывы о товаре Автоакустика Pioneer TS-G1310F, 2 колонки




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонки - 2 шт., винты, кабель, скобы, инструкция, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Материал дифузора
полипропилен
Номинальная мощность
35
Чувствительность, дБ
89
Диаметр излучателя
13 см
Развернуть
Посадочная глубина, мм
44
Диаметр монтажного отверстия, мм
121
Страна производитель
Китай
Описание
Широкополосная АС Pioneer TS-G1310F станет отличным выбором для владельцев автомобилей с любым типом кузова. Модель, укомплектованная парой 13-сантиметровых динамиков, воспроизводит звук в широком частотном диапазоне – от 25 Гц до 22 кГц. Номинальная мощность акустической системы, равная 35 Вт, достаточна для качественного «озвучивания» салона любого объема. Максимальная мощность вшестеро выше – 210 Вт. Динамики собраны в стальных корзинах: они отличаются высокой стойкостью к вибрации. В комплектацию акустической системы Pioneer TS-G1310F входят болты, кабель и скобы. Динамики защищены от механических воздействий сетками. Монтаж устройства выполняется с использованием отверстий с диаметром 137 мм. Посадочная глубина динамиков составляет 44.3 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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