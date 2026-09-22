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Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные купить с доставкой в Москве
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Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные

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Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 1
Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 2
Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 3
Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 4
Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 5
Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 6
Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 7
Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
  • Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 2
  • Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 3
  • Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 4
  • Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 5
  • Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 6
  • Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 7
  • Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715790
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Характеристики

Бренд
JVC
Комплектация
2 динамика, документация
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
30
Чувствительность, дБ
92
Размеры в упаковке, см
32х19х8
Вес, кг.
1

Описание товара Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные

Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные

Отзывы о товаре Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные




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Характеристики
Бренд
JVC
Комплектация
2 динамика, документация
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
30
Чувствительность, дБ
92
Описание
Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные
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Колонки автомобильные JVC CS-J610X (без решетки) 300Вт 92дБ 4Ом 14.24см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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