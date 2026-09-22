Колонки автомобильные Ural Молот АС-М100 (без решетки) 110Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
91
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715180
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Характеристики
Бренд
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
55
Чувствительность, дБ
91
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х7
Вес, кг.
1.27
Описание товара Колонки автомобильные Ural Молот АС-М100 (без решетки) 110Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные
широкополосная АС, 55 Вт, 107–18000 Гц, 91 дБ, 4 Ом
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Бренд
Форма динамиков
круглая
Количество полос
1
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
55
Чувствительность, дБ
91
Страна производитель
Китай
широкополосная АС, 55 Вт, 107–18000 Гц, 91 дБ, 4 Ом
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Колонки автомобильные Ural Молот АС-М100 (без решетки) 110Вт 91дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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