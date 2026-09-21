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Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер купить с доставкой в Москве
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Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер

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Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 1
Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 2
Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 3
Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 4
Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 5
Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 6
Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 7
Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
овальная
Количество полос
1
Импеданс, Ом
8
Чувствительность, дБ
92
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 1
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 2
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 3
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 4
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 5
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 6
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 7
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710560
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Комплектация
Динамики, документация.
Форма динамиков
овальная
Количество полос
1
Импеданс, Ом
8
Номинальная мощность
50
Чувствительность, дБ
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х10
Вес, кг.
1.71

Описание товара Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер

Автоакустика Pioneer — это высококачественное звуковое оборудование, предназначенное для аудиофилов и всех, кто ценит чистоту и насыщенность звука в автомобиле. Представленная модель сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн, что является визитной карточкой бренда Pioneer. Особенности данной автоакустики включают в себя: - **Импеданс: 8 Ом** — оптимальный уровень сопротивления, обеспечивающий стабильную работу акустической системы и совместимость с различными усилителями. - **Номинальная мощность: 50 Вт** — достаточная мощность для воспроизведения музыки в высоком качестве без искажений и перегрузок. - **Пиковая мощность: 200 Вт** — способность выдерживать резкие звуковые пики, что гарантирует отличное звучание даже на максимальной громкости. - **Бренд Pioneer** — гарантия надежности и долговечности, подтвержденная многолетним опытом и признанием во всем мире. Эта модель автоакустики идеально подходит для установки в любом автомобиле, обеспечивая насыщенные и детализированные звуковые сцены, которые подарят вам новые впечатления от каждого путешествия. Pioneer предлагает вам насладиться любимой музыкой так, как она того заслуживает.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Pioneer TS-S20 200Вт 92дБ 8Ом 2см (ком.:2кол.) твитер




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Комплектация
Динамики, документация.
Форма динамиков
овальная
Количество полос
1
Импеданс, Ом
8
Номинальная мощность
50
Чувствительность, дБ
92
Страна производитель
Китай
Описание
Автоакустика Pioneer — это высококачественное звуковое оборудование, предназначенное для аудиофилов и всех, кто ценит чистоту и насыщенность звука в автомобиле. Представленная модель сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн, что является визитной карточкой бренда Pioneer. Особенности данной автоакустики включают в себя: - **Импеданс: 8 Ом** — оптимальный уровень сопротивления, обеспечивающий стабильную работу акустической системы и совместимость с различными усилителями. - **Номинальная мощность: 50 Вт** — достаточная мощность для воспроизведения музыки в высоком качестве без искажений и перегрузок. - **Пиковая мощность: 200 Вт** — способность выдерживать резкие звуковые пики, что гарантирует отличное звучание даже на максимальной громкости. - **Бренд Pioneer** — гарантия надежности и долговечности, подтвержденная многолетним опытом и признанием во всем мире. Эта модель автоакустики идеально подходит для установки в любом автомобиле, обеспечивая насыщенные и детализированные звуковые сцены, которые подарят вам новые впечатления от каждого путешествия. Pioneer предлагает вам насладиться любимой музыкой так, как она того заслуживает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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