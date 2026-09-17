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Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки

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Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки - фото 1
Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки - фото 2
Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки - фото 3
Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки - фото 1
  • Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки - фото 2
  • Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки - фото 3
  • Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 195816
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
композитные волокна
Номинальная мощность
30
Диаметр излучателя
10 см
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, г.
538

Описание товара Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки

Линейка акустических систем улучшенной G-серии разработана для сбалансированного звучания, с прекрасным соотношением цены и качества. В их прочной конструкции предусмотрено несколько крепежных отверстий, что облегчает установку любой акустической системы G-серии в автомобиль. Благодаря возможности работы с большей мощностью и высокой чувствительности , эта акустическая система может воспроизводить глубокие, эффектные басы и естественный звук на высоких частотах – даже на высоком уровне громкости. TS-G1010F c номинальной мощностью 30 Ватт и максимальной выходной мощностью 190 Ватт - это практичное и доступное решение, чтобы сделать звук в вашем автомобиле еще лучше.

Отзывы о товаре Автоакустика Pioneer TS-G1010F, 2 колонки




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
композитные волокна
Номинальная мощность
30
Диаметр излучателя
10 см
Описание
Линейка акустических систем улучшенной G-серии разработана для сбалансированного звучания, с прекрасным соотношением цены и качества. В их прочной конструкции предусмотрено несколько крепежных отверстий, что облегчает установку любой акустической системы G-серии в автомобиль. Благодаря возможности работы с большей мощностью и высокой чувствительности , эта акустическая система может воспроизводить глубокие, эффектные басы и естественный звук на высоких частотах – даже на высоком уровне громкости. TS-G1010F c номинальной мощностью 30 Ватт и максимальной выходной мощностью 190 Ватт - это практичное и доступное решение, чтобы сделать звук в вашем автомобиле еще лучше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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