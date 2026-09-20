Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 910 руб.
2 478
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569398
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Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ130 подходит для установки на место шт.атной акустики. Комплект содержит два динамика диаметром 13 см, которые обеспечивают чистый и громкий звук. Акустика позволяет шт.атной магнитоле играть без искажения на полной мощности даже без использования усилителя. Динамики Урал Молния АС-МЛ130 мощностью 60 Вт воспроизводят звуки в диапазоне 80-15000 Гц. Их чувствительность на уровне 91 дБ позволяет акустике хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию. Динамики используют звуковую катушку размером 1, содержат шт.ампованную корзину с покрытием, препятствующим резонансу. Ферритовый магнит предотвращает помехи. Нагрузка динамика на усилитель, то есть импеданс соответствует показателю 4 Ом.
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ130 подходит для установки на место шт.атной акустики. Комплект содержит два динамика диаметром 13 см, которые обеспечивают чистый и громкий звук. Акустика позволяет шт.атной магнитоле играть без искажения на полной мощности даже без использования усилителя. Динамики Урал Молния АС-МЛ130 мощностью 60 Вт воспроизводят звуки в диапазоне 80-15000 Гц. Их чувствительность на уровне 91 дБ позволяет акустике хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию. Динамики используют звуковую катушку размером 1, содержат шт.ампованную корзину с покрытием, препятствующим резонансу. Ферритовый магнит предотвращает помехи. Нагрузка динамика на усилитель, то есть импеданс соответствует показателю 4 Ом.
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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