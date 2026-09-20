Top.Mail.Ru
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 4
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 5
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 6
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 7
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 6
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 7
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 910 руб.  2 478 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569398
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
30х16х7
Вес, кг.
1.23

Описание товара Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ130 подходит для установки на место шт.атной акустики. Комплект содержит два динамика диаметром 13 см, которые обеспечивают чистый и громкий звук. Акустика позволяет шт.атной магнитоле играть без искажения на полной мощности даже без использования усилителя. Динамики Урал Молния АС-МЛ130 мощностью 60 Вт воспроизводят звуки в диапазоне 80-15000 Гц. Их чувствительность на уровне 91 дБ позволяет акустике хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию. Динамики используют звуковую катушку размером 1, содержат шт.ампованную корзину с покрытием, препятствующим резонансу. Ферритовый магнит предотвращает помехи. Нагрузка динамика на усилитель, то есть импеданс соответствует показателю 4 Ом.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Описание
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ130 подходит для установки на место шт.атной акустики. Комплект содержит два динамика диаметром 13 см, которые обеспечивают чистый и громкий звук. Акустика позволяет шт.атной магнитоле играть без искажения на полной мощности даже без использования усилителя. Динамики Урал Молния АС-МЛ130 мощностью 60 Вт воспроизводят звуки в диапазоне 80-15000 Гц. Их чувствительность на уровне 91 дБ позволяет акустике хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию. Динамики используют звуковую катушку размером 1, содержат шт.ампованную корзину с покрытием, препятствующим резонансу. Ферритовый магнит предотвращает помехи. Нагрузка динамика на усилитель, то есть импеданс соответствует показателю 4 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ130 (без решетки) 120Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...