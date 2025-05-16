Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 010 руб. 1 361 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218575
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х29х13
Вес, г.
820
Описание товара Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
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Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошие..пока не ставил.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в служебную машину, для радио подойдёт, цена - качество соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие динамики. Все как в описании
Достоинства:
Комментарий:
Динамики хорошие , взамен штатной, на датсун
Достоинства:
Комментарий:
с хорошим мафоном динамики отстой только для радио что бы что то балакала.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее ,уже покупал в другую машину
Достоинства:
Комментарий:
колонки для своей цены вполне хорошие. в гараже для фоновой музыки то что надо
Достоинства:
Комментарий:
Сделаны очень аккуратно. Провода и крепления в наличии. В качестве подзвучки сзади подойдут. В качестве фронтальных хорошего, глубокого звучания не получите. Слабые магниты и звуковая катушка.
Достоинства:
Комментарий:
все подошло и хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Новые, рабочие, обычные колонки, взял для работы без усилителя на заводскую магнитолу, размер соответствует, в общем не дорого и сердито)
Достоинства:
Комментарий:
нормальные динамики взамен штатной
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, пока не установлено
Достоинства:
Комментарий:
ещё не ставил, но взял к магнитоле этой же фирмы, на рабочую машину, магнитолой доволен
Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошие..пока не ставил.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в служебную машину, для радио подойдёт, цена - качество соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие динамики. Все как в описании
Достоинства:
Комментарий:
Динамики хорошие , взамен штатной, на датсун
Достоинства:
Комментарий:
с хорошим мафоном динамики отстой только для радио что бы что то балакала.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее ,уже покупал в другую машину
Достоинства:
Комментарий:
колонки для своей цены вполне хорошие. в гараже для фоновой музыки то что надо
Достоинства:
Комментарий:
Сделаны очень аккуратно. Провода и крепления в наличии. В качестве подзвучки сзади подойдут. В качестве фронтальных хорошего, глубокого звучания не получите. Слабые магниты и звуковая катушка.
Достоинства:
Комментарий:
все подошло и хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Новые, рабочие, обычные колонки, взял для работы без усилителя на заводскую магнитолу, размер соответствует, в общем не дорого и сердито)
Достоинства:
Комментарий:
нормальные динамики взамен штатной
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, пока не установлено
Достоинства:
Комментарий:
ещё не ставил, но взял к магнитоле этой же фирмы, на рабочую машину, магнитолой доволен