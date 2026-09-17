Автоакустика Alpine SXE-6925S
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%6 520 руб. 10 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35935
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х13
Вес, кг.
1.5
Описание товара Автоакустика Alpine SXE-6925S
двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.), номинальная мощность 45 Вт, максимальная мощность 280 Вт, чувствительность 92 дБ, диапазон частот 40 - 20000 Гц
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двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.), номинальная мощность 45 Вт, максимальная мощность 280 Вт, чувствительность 92 дБ, диапазон частот 40 - 20000 Гц
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