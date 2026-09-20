Колонки автомобильные Ural АК-74.С М 210Вт 91дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569393
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х20х9
Вес, кг.
2.67
Описание товара Колонки автомобильные Ural АК-74.С М 210Вт 91дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные
Компонентная АС УРАЛ АК-74.С М – это красивые и надежные динамики с мощностью 210 Вт. 2-полосная система совместима с большинством шт.атных устройств, не требуя сложной установки и настройки. 4 динамика с диаметром 16.5 см не нуждаются в большой глубине посадки и сложных креплениях. Аудиосистема УРАЛ АК-74.С М порадует высоким порогом чувствительности и оптимальным частотным диапазоном. С такими динамиками вы улучшите работу шт.атной акустики, наслаждаясь мощными басами и чистым вокалом. Даже на большой громкости АС не допускает появление шумов и хрипов.
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Компонентная АС УРАЛ АК-74.С М – это красивые и надежные динамики с мощностью 210 Вт. 2-полосная система совместима с большинством шт.атных устройств, не требуя сложной установки и настройки. 4 динамика с диаметром 16.5 см не нуждаются в большой глубине посадки и сложных креплениях. Аудиосистема УРАЛ АК-74.С М порадует высоким порогом чувствительности и оптимальным частотным диапазоном. С такими динамиками вы улучшите работу шт.атной акустики, наслаждаясь мощными басами и чистым вокалом. Даже на большой громкости АС не допускает появление шумов и хрипов.
Колонки автомобильные Ural АК-74.С М 210Вт 91дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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