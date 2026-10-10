Автоакустика Focal Auditor RCX-165
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонки
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%3 710 руб. 9 140 руб.
В наличии
Код товара: 400728
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
3 710 руб. -59%
9 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колонки
Комплектация
2 динамика, защитные сетки
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
60
Чувствительность, дБ
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
3
Описание товара Автоакустика Focal Auditor RCX-165
Автоакустика Focal Auditor RCX-165 Благодаря своим компактным размерам и малой установочной глубиной, акустика идеально подойдет для замены штатной акустики вашего автомобиля. Комплектуется защитными решетками.
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Бренд
Тип товара
Колонки
Комплектация
2 динамика, защитные сетки
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
60
Чувствительность, дБ
92
Страна производитель
Китай
Автоакустика Focal Auditor RCX-165 Благодаря своим компактным размерам и малой установочной глубиной, акустика идеально подойдет для замены штатной акустики вашего автомобиля. Комплектуется защитными решетками.
Автоакустика Focal Auditor RCX-165 - стоимость товара 3710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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