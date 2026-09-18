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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 223986
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Описание товара Автоакустика Infinity Alpha 650C Компонентная акустика
Компонентная АС Infinity Alpha 650C – устройство от производителя оборудования с именем на рынке, отличается высоким качеством, вы оцените основные характеристики, сможете наслаждаться прекрасным звуком и получать максимум удовольствия. АС Infinity Alpha 650C состоит из 4 динамиков. Они получили круглую форму для дальнейшего применения. Количество полос у акустической системы – 2. Изготовление элементов осуществлялось из качественных материалов, что положительно отражается на характеристиках и надежности. Номинальная мощность системы составляет 45 Вт, максимальная – 315. Чувствительность – 91 дБ, сопротивление – 4 Ом. Воспроизводимый звук будет достаточно ярким, покрываются частоты от 55 до 20000 Гц.
Компонентная АС Infinity Alpha 650C – устройство от производителя оборудования с именем на рынке, отличается высоким качеством, вы оцените основные характеристики, сможете наслаждаться прекрасным звуком и получать максимум удовольствия. АС Infinity Alpha 650C состоит из 4 динамиков. Они получили круглую форму для дальнейшего применения. Количество полос у акустической системы – 2. Изготовление элементов осуществлялось из качественных материалов, что положительно отражается на характеристиках и надежности. Номинальная мощность системы составляет 45 Вт, максимальная – 315. Чувствительность – 91 дБ, сопротивление – 4 Ом. Воспроизводимый звук будет достаточно ярким, покрываются частоты от 55 до 20000 Гц.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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