Колонки автомобильные Ural АК-47 М (без решетки) 170Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%3 900 руб. 5 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569390
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
85
Диаметр излучателя
13 см
Размеры в упаковке, см
33х21х10
Вес, кг.
2.35
Описание товара Колонки автомобильные Ural АК-47 М (без решетки) 170Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Расширенная диаграмма направленности за счет уникальной технологии расположения твитера и чёткий глубокий бас благодаря фирменному 3-х слойному диффузору на основе целлюлозы. Изменена форма центрирующей шайбы, что обеспечивает максимальный линейный ход без искажений и улучшено согласование вуфера с твитером, за счет этого получено еще более сбалансированное звучание. Область применения – тыловая акустика (задние двери), отличное дополнение к 2-х или 3-х полосной акустики. Идеально для замены шт.атной акустики без внешнего усилителя мощности.
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Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
85
Диаметр излучателя
13 см
Расширенная диаграмма направленности за счет уникальной технологии расположения твитера и чёткий глубокий бас благодаря фирменному 3-х слойному диффузору на основе целлюлозы. Изменена форма центрирующей шайбы, что обеспечивает максимальный линейный ход без искажений и улучшено согласование вуфера с твитером, за счет этого получено еще более сбалансированное звучание. Область применения – тыловая акустика (задние двери), отличное дополнение к 2-х или 3-х полосной акустики. Идеально для замены шт.атной акустики без внешнего усилителя мощности.
Колонки автомобильные Ural АК-47 М (без решетки) 170Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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