Автоакустика Ural AS-C1347 Red
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 910 руб. 3 275 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219468
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1.56
Описание товара Автоакустика Ural AS-C1347 Red
Нч-диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием «Electroplating» с износостойким бутилкаучуковым подвесом. 3-х полосный твитер с расширенным диапазоном воспроизведения высоких частот
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Нч-диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием «Electroplating» с износостойким бутилкаучуковым подвесом. 3-х полосный твитер с расширенным диапазоном воспроизведения высоких частот
Достоинства:
Комментарий:
хорошие динамики с крышками.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше чем дигма которые стояли.
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук за эти деньги на шевроле ниву в передние двери встали без доработки
Достоинства:
Комментарий:
жаль что по размеру не подошли, но проводки подключал всё работает как часы, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Урал есть Урал.Поставил в Шниву в двери.Динамики супер!!!Чистый звук,бархатный бас.Для такой цены это более чем обалденные динамики.В паре с сенсорной магнитолой Молот Урал вообще пушка.Буду брать и на зад тоже.
Достоинства:
Комментарий:
в полне себе хорошие добротные колонки,функцию свою выполняют,звук хороший.можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
играет очень хорошо, не хрипят при полной громкости, поставил на передние двери, Дастер 13г, доволен, в задние двери эстрадные поставил, молоты
Достоинства:
Комментарий:
упаковка отличная. подключил для 13 играет норм.
Достоинства:
Комментарий:
музыку воспроизводят хорошо.рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Подключение элементарное. Для буджетнык коксявыз звук вполне отличный!!!
Достоинства:
Комментарий:
В сочетании со слабенькой магнитолой звук довольно чистый и приятный.
Достоинства:
Комментарий:
Акустика хорошая. Для своей цены, так просто, великолепно. Установил на штатное место в ШевиНиве. Работает громко и чисто. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
огонь, поставил пока только передние, ещё задние буду ставить такие же по сравнению со штатными грантовскими колонками громче чутка НО штатные: на громкости свыше 27-30 начинаются хрипы Урал классик: 36 громкость, никаких искажений, звук чистый, от 37 до 40 уже есть небольшие похрипывания но в дальнейшем на них буду усилитель ставить небольшой поэтому не страшно. ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ ШТАТНУЮ МУЗЫКУ НА ЛАДЕ/УАЗЕ ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, С ЗАВОДА СТОЯТ КОЛОНКИ НА КОТОРЫЕ ДАЖЕ УСИЛИТЕЛЬ НЕ СТОИТ ПОДКЛЮЧАТЬ ИБО ШТАТНЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ОТ УСИЛИТЕЛЯ СГОРЯТ
Достоинства:
Комментарий:
очень приятный товар цена качество. широкополосные колонки выдают хороший звук без хрипов треска
Достоинства:
Комментарий:
всë отлично, играют лутше чем штатные, даже без усилка.
Достоинства:
Комментарий:
Динамики качественные, звучание отличное в сравнении со штатными в Ладе!
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар , чистое воспроизведение.
Достоинства:
Комментарий:
упакована хороше, ещё не ставил. поставлю, напишу ,отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
не особенно впечатлили, может заводской мафон не раскрыл их звучания.
Автоакустика Ural AS-C1347 Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Ural AS-C1347 Red
Достоинства:
Комментарий:
хорошие динамики с крышками.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше чем дигма которые стояли.
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук за эти деньги на шевроле ниву в передние двери встали без доработки
Достоинства:
Комментарий:
жаль что по размеру не подошли, но проводки подключал всё работает как часы, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Урал есть Урал.Поставил в Шниву в двери.Динамики супер!!!Чистый звук,бархатный бас.Для такой цены это более чем обалденные динамики.В паре с сенсорной магнитолой Молот Урал вообще пушка.Буду брать и на зад тоже.
Достоинства:
Комментарий:
в полне себе хорошие добротные колонки,функцию свою выполняют,звук хороший.можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
играет очень хорошо, не хрипят при полной громкости, поставил на передние двери, Дастер 13г, доволен, в задние двери эстрадные поставил, молоты
Достоинства:
Комментарий:
упаковка отличная. подключил для 13 играет норм.
Достоинства:
Комментарий:
музыку воспроизводят хорошо.рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Подключение элементарное. Для буджетнык коксявыз звук вполне отличный!!!
Достоинства:
Комментарий:
В сочетании со слабенькой магнитолой звук довольно чистый и приятный.
Достоинства:
Комментарий:
Акустика хорошая. Для своей цены, так просто, великолепно. Установил на штатное место в ШевиНиве. Работает громко и чисто. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
огонь, поставил пока только передние, ещё задние буду ставить такие же по сравнению со штатными грантовскими колонками громче чутка НО штатные: на громкости свыше 27-30 начинаются хрипы Урал классик: 36 громкость, никаких искажений, звук чистый, от 37 до 40 уже есть небольшие похрипывания но в дальнейшем на них буду усилитель ставить небольшой поэтому не страшно. ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ ШТАТНУЮ МУЗЫКУ НА ЛАДЕ/УАЗЕ ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, С ЗАВОДА СТОЯТ КОЛОНКИ НА КОТОРЫЕ ДАЖЕ УСИЛИТЕЛЬ НЕ СТОИТ ПОДКЛЮЧАТЬ ИБО ШТАТНЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ОТ УСИЛИТЕЛЯ СГОРЯТ
Достоинства:
Комментарий:
очень приятный товар цена качество. широкополосные колонки выдают хороший звук без хрипов треска
Достоинства:
Комментарий:
всë отлично, играют лутше чем штатные, даже без усилка.
Достоинства:
Комментарий:
Динамики качественные, звучание отличное в сравнении со штатными в Ладе!
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар , чистое воспроизведение.
Достоинства:
Комментарий:
упакована хороше, ещё не ставил. поставлю, напишу ,отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
не особенно впечатлили, может заводской мафон не раскрыл их звучания.