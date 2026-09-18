Автоакустика JBL STAGE1 9631 Коаксиальная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 223976
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
60
Диаметр излучателя
15x23 см
Размеры в упаковке, см
38х30х13
Вес, кг.
1.03
Описание товара Автоакустика JBL STAGE1 9631 Коаксиальная
Диффузоры НЧ/СЧ из полипропилена обладают глубоким и артикулированным звучанием нижнечастотного диапазона и ясным, детальным звучанием средних частот. Сбалансированный майларовый купол твитера обеспечивает лёгкое и воздушное звучание верхних частот. С акустикой Stage1 вы получаете легендарное звучание JBL по цене меньше чем за билет на концерт.
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Диффузоры НЧ/СЧ из полипропилена обладают глубоким и артикулированным звучанием нижнечастотного диапазона и ясным, детальным звучанием средних частот. Сбалансированный майларовый купол твитера обеспечивает лёгкое и воздушное звучание верхних частот. С акустикой Stage1 вы получаете легендарное звучание JBL по цене меньше чем за билет на концерт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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