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Комплект акустики Kicx JM-165 купить с доставкой в Москве
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Комплект акустики Kicx JM-165

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Комплект акустики Kicx JM-165 - фото 1
Комплект акустики Kicx JM-165 - фото 2
Комплект акустики Kicx JM-165 - фото 3
Комплект акустики Kicx JM-165 - фото 4
Комплект акустики Kicx JM-165 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Комплект акустики Kicx JM-165 - фото 1
  • Комплект акустики Kicx JM-165 - фото 2
  • Комплект акустики Kicx JM-165 - фото 3
  • Комплект акустики Kicx JM-165 - фото 4
  • Комплект акустики Kicx JM-165 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287684
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Характеристики

Бренд
KICX
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
бутилкаучук
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
70
Диаметр излучателя
6.5"
Размеры в упаковке, см
41х22х11
Вес, кг.
2.13

Описание товара Комплект акустики Kicx JM-165

3-x полосная коаксиальная акустика высокой мощности

Отзывы о товаре Комплект акустики Kicx JM-165




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KICX
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
бутилкаучук
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
70
Диаметр излучателя
6.5"
Описание
3-x полосная коаксиальная акустика высокой мощности
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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