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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 212894
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Описание товара Автоакустика PIONEER TS-G1320F, 2 колонки
Линейка акустических систем улучшенной G-серии разработана для сбалансированного звучания, с прекрасным соотношением цены и качества. В их прочной конструкции предусмотрено несколько крепежных отверстий, что облегчает установку любой акустической системы G-серии в автомобиль. Благодаря возможности работы с большей мощностью и высокой чувствительности, эта акустическая система может воспроизводить глубокие, эффектные басы и естественный звук на высоких частотах – даже на высоком уровне громкости. TS-G1320F c номинальной мощностью 35 Ватт и максимальной выходной мощностью 250 Ватт - это практичное и доступное решение, чтобы сделать звук в вашем автомобиле еще лучше.
Линейка акустических систем улучшенной G-серии разработана для сбалансированного звучания, с прекрасным соотношением цены и качества. В их прочной конструкции предусмотрено несколько крепежных отверстий, что облегчает установку любой акустической системы G-серии в автомобиль. Благодаря возможности работы с большей мощностью и высокой чувствительности, эта акустическая система может воспроизводить глубокие, эффектные басы и естественный звук на высоких частотах – даже на высоком уровне громкости. TS-G1320F c номинальной мощностью 35 Ватт и максимальной выходной мощностью 250 Ватт - это практичное и доступное решение, чтобы сделать звук в вашем автомобиле еще лучше.
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