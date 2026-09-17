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Автоакустика Pioneer TS-R6951S, 2 колонки купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Pioneer TS-R6951S, 2 колонки

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Автоакустика Pioneer TS-R6951S, 2 колонки - фото 1
Автоакустика Pioneer TS-R6951S, 2 колонки - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Pioneer TS-R6951S, 2 колонки - фото 1
  • Автоакустика Pioneer TS-R6951S, 2 колонки - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
2 790 руб.  8 025 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149332
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
50
Размеры в упаковке, см
36х28х12
Вес, кг.
2

Описание товара Автоакустика Pioneer TS-R6951S, 2 колонки

Автоколонка Pioneer TS-170CI – компонентная двухполосная акустика, отлично воспроизводящая ударные басы и низкочастотные раскаты за счет применения вуфера с жестким полипропиленовым излучателем и эластичным подвесом.

Отзывы о товаре Автоакустика Pioneer TS-R6951S, 2 колонки




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
50
Описание
Автоколонка Pioneer TS-170CI – компонентная двухполосная акустика, отлично воспроизводящая ударные басы и низкочастотные раскаты за счет применения вуфера с жестким полипропиленовым излучателем и эластичным подвесом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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