Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
2 720 руб.
4 220
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569400
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Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ200 содержит два динамика диаметром 20 см. Они устанавливаются на место шт.атной акустики в салоне автомобиля, обеспечивая чистое и качественное звучание. Динамики суммарной мощностью 100 Вт воспроизводят звуки в диапазоне 80-10000 Гц, что позволяет ощутить глубину басов. Урал Молния АС-МЛ200 ? акустика с импедансом 4?: именно такую электрическую нагрузку динамики оказывают на усилитель. Чувствительность на уровне 94 дБ позволяет акустике хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию, в результате чего динамики обретают насыщенное и громкое звучание. Диффузоры динамиков выполнены из прессованной целлюлозы. Ферритовые магниты предотвращают помехи, позволяя акустике звучать чисто.
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ200 содержит два динамика диаметром 20 см. Они устанавливаются на место шт.атной акустики в салоне автомобиля, обеспечивая чистое и качественное звучание. Динамики суммарной мощностью 100 Вт воспроизводят звуки в диапазоне 80-10000 Гц, что позволяет ощутить глубину басов. Урал Молния АС-МЛ200 ? акустика с импедансом 4?: именно такую электрическую нагрузку динамики оказывают на усилитель. Чувствительность на уровне 94 дБ позволяет акустике хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию, в результате чего динамики обретают насыщенное и громкое звучание. Диффузоры динамиков выполнены из прессованной целлюлозы. Ферритовые магниты предотвращают помехи, позволяя акустике звучать чисто.
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ200 (без решетки) 200Вт 94дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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