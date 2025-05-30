Автоакустика Ural AS-W165MB Warhead, 2 колонки
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Характеристики
Описание товара Автоакустика Ural AS-W165MB Warhead, 2 колонки
Акустика URAL AS-W165MB Warhead - 6.5-дюймовые мидбасовые динамики с высокой чувствительностью и мощной магнитной системой для построения громких и детальных фронтальных систем автозвука. Модель рассчитана на работу от внешнего усилителя и подойдёт для инсталляций в формате SQ/SPL-street.
Для каких систем и стиля звучания
Динамики оптимальны для переднего фронта в дверях или подиумах в системах с акцентом на энергичный, плотный мидбас и хорошую читаемость вокала. Они хорошо раскрываются в связке с твитерами и сабвуфером, формируя полноценный трёхполосный или усиленный двухполосный фронт.
Ключевые особенности
Диффузор выполнен из жёсткого композитного материала, подвес и центрирующая шайба рассчитаны на работу с высокой амплитудой хода. Мощность и чувствительность позволяют достигать высокого звукового давления без заметных искажений при грамотной настройке фильтров и усилителя.
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Акустика URAL AS-W165MB Warhead - 6.5-дюймовые мидбасовые динамики с высокой чувствительностью и мощной магнитной системой для построения громких и детальных фронтальных систем автозвука. Модель рассчитана на работу от внешнего усилителя и подойдёт для инсталляций в формате SQ/SPL-street.
Для каких систем и стиля звучания
Динамики оптимальны для переднего фронта в дверях или подиумах в системах с акцентом на энергичный, плотный мидбас и хорошую читаемость вокала. Они хорошо раскрываются в связке с твитерами и сабвуфером, формируя полноценный трёхполосный или усиленный двухполосный фронт.
Ключевые особенности
Диффузор выполнен из жёсткого композитного материала, подвес и центрирующая шайба рассчитаны на работу с высокой амплитудой хода. Мощность и чувствительность позволяют достигать высокого звукового давления без заметных искажений при грамотной настройке фильтров и усилителя.
Достоинства:
Комментарий:
Идеальное решение , если хотите бас в машине , звучат хорошо чисто , ощущается так , будто стоит сабвуфер, лучше ставить если хорошая магнитола , моя тянет не на 100% но тем не менее звучит мощно.
Достоинства:
Комментарий:
хороший глубокий басс но обязательно в паре с твитерами. установил на Лада Веста NG. Проставки тоже будет не лишним.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие динамики, динамики раскачалиль звук и басы на отлично своих денег точно стоют
Достоинства:
Комментарий:
Отличные мидбасы, играют достойно! Установил в заднюю полку, качают басом хорошо! Советую!
Достоинства:
Комментарий:
С усилителем мощь, а так норм.
Достоинства:
Комментарий:
Установил. Нравится. Кто не для взбития мозга в желе - отлично подходит. Мне нужно было качество-цена-приемлемая громкость. По всем критериям - подошло.
Достоинства:
Комментарий:
отлично выглядит надеюсь играет так же
Достоинства:
Комментарий:
отличные мидбассы ...временно подключил от штатной магнитолы... и даже от нее они играют превосходно по сравнению что было раньше... двери в круг зашумил.. без шумки не как заодно и низа дверей делал и заменил ограничители дверей .. планируйте замену динамиков с рядом доп работ что бы сделать один раз основательно и забыть о дверях...
Достоинства:
Комментарий:
Может так и должны играть, но на небольших и средних звучаниях звук совсем не отличается от родных, на высоких звук превосходный, бас на них, только когда слушаешь громко
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не ставил, но магниты массивные, должны играть хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая акустика доволен как слон
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, ещё не ставил.
Достоинства:
Комментарий:
пришли целые поставил ждём пока роскочаються
Достоинства:
Комментарий:
Даже от 50 Вт усилителя баса с избытком. классные динамики
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, все дошло целым, уже брал до этого товар у этого продавца, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
беру уже второй раз отличные мидбасы, всём рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
играют хорошо, но для них нужен усилитель. штатный слабоват.
Достоинства:
Комментарий:
как всегда - на высоте! ставил в гранту. им нужно неделю разыграться и будет пушка-гонка. рекомендую! это лучшая серия от Урала и у них хороший бас .
Достоинства:
Комментарий:
установлю напишу,на вид и вес пушка
Достоинства:
Комментарий:
Подходящие лежат на диффузор,отсюда дребезг. Кому нужен панч,сочный точный удар типа бочки,тогда это не к этим динамиками. Они типа ширики,но не точно. Мягкий,тупой бас,как с левым фазиком,и немного середины. Так себе дины. имхо
Достоинства:
Комментарий:
Привет Ребята! Отзывы не разу не писал. Колонки играют как обещали, я доволен. Команда "УРАЛ" Молодцы! Кома
Достоинства:
Комментарий:
выглядят качественно, установлю дополню. Установил. Сделал сразу вибро и шумоизоляцию дверей и карт, звук просто бомба, желание громаздить саб отпал.
Достоинства:
Комментарий:
колонки отличные! ставил в задние двери Skoda Rapid 2018. Установка через проставочные кольца с защитными козырьками, а также хорошей шумовиброизоляцией. Играет от штатной магнитолы без усилителя. Задача была добавить бассов в штатную систему без установки сабвуфера и усилителя, а также заменить задние колонки с очень слабым звуком. Вархеды со своей задачей справились, играют отлично, появилась хорошая прибавка по бассам (именно мягкий басс, а не гул как от дешёвых сабвуферов). Единственное надо понимать, что мощность штатной магнитолы без доп усилителя небольшая, поэтому колонки играют до половины громкости, после появляются искажения. Но в целом если у вас нет задачи озвучивать улицу своего района, а хотите просто более лучшее качество штатки, то смело можно брать! Учитывайте размеры колонок (посадочный размер, глубина), двери обязательно шумить, в т.ч. обшивки дверей. Вопрос к продавцу: имеет ли смысл переставить вархеды в передние двери, а штатные из передних дверей в задние? Поменяется ли как-то звук за счёт большего объема передних дверей или нет смысла заморачиваться?)
Достоинства:
Комментарий:
Сочно басят , фокалы назад переезжают уралы в перед , канечна всё через усь, идеально сочитание , звуком теперь доволен и саб убран с богажника
Достоинства:
Комментарий:
Пока все печально... Может "разминка" поможет. Давайте сравним: 1) Fs по паспорту 42 гц, по замерам 50-51 гц 2) Qts по паспорту 0,6 по замеру 0,72-0,76 3) Vas по паспорту 16,2 по замеру 14,06-14,32 И самое главное низкое сопротивление по паспорту 4 ома по замеру 2,4 ома. И еще низкая Bl ... всего 3,6 Tm Чувствительность тоже не дотягивает. Уже заказал пару магнитов 100 мм. Это снизит Qts на 0,06-0,08 и на 1 дб поднимет чувствительность.
Достоинства:
Комментарий:
динамики огонь по своей цене
Достоинства:
Комментарий:
Бас держут все чётко играют поставил в заданию полку в саньку спереди 165 компоннка Урал средний чт а в зади кобуто как буфер по всей машине долбит я впечатлении буфер как и думал не нужен с такой компановкой
Достоинства:
Комментарий:
нормально работает но нужен усилитель ват на 200
Достоинства:
Комментарий:
басят, звук классный, подключал через кроссоверы warhead в паре с пищалками edge, через усилок
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя коробка целая доставкой доволен ! Динамики отличного качества, играют очень достойно , басят классно . Покупкой доволен как удав !!! НО РАЗМЕР НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НАПИСАНО 16.5 А ПО ФАКТУ 17 СМ ( ЭТО УКАЗАНО НА КОРОБКЕ ) ИЗ ЗА ЭТОГО НЕ ЛЕЗУТ В ДВЕРНУЮ КАРТУ И КОРПУС ДВЕРИ , ПРИШЛОСЬ НЕМНОГО ПОДРЕЗАТЬ КАРТУ И МЕТАЛЛ ДВЕРИ . Устанавливал в ладу гранту .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие динамики в идеале подключать через усилитель
Достоинства:
Комментарий:
очень классный дизайн, современный. качественная сборка, без косяков.
Достоинства:
Комментарий:
класс но дороговато,бренд есть бренд такого качества есть вразы дешевле( аналог)
Достоинства:
Комментарий:
суперский мид. двери задребезжали как багажник от саба
Отзывы о товаре Автоакустика Ural AS-W165MB Warhead, 2 колонки
Достоинства:
Комментарий:
Идеальное решение , если хотите бас в машине , звучат хорошо чисто , ощущается так , будто стоит сабвуфер, лучше ставить если хорошая магнитола , моя тянет не на 100% но тем не менее звучит мощно.
Достоинства:
Комментарий:
хороший глубокий басс но обязательно в паре с твитерами. установил на Лада Веста NG. Проставки тоже будет не лишним.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие динамики, динамики раскачалиль звук и басы на отлично своих денег точно стоют
Достоинства:
Комментарий:
Отличные мидбасы, играют достойно! Установил в заднюю полку, качают басом хорошо! Советую!
Достоинства:
Комментарий:
С усилителем мощь, а так норм.
Достоинства:
Комментарий:
Установил. Нравится. Кто не для взбития мозга в желе - отлично подходит. Мне нужно было качество-цена-приемлемая громкость. По всем критериям - подошло.
Достоинства:
Комментарий:
отлично выглядит надеюсь играет так же
Достоинства:
Комментарий:
отличные мидбассы ...временно подключил от штатной магнитолы... и даже от нее они играют превосходно по сравнению что было раньше... двери в круг зашумил.. без шумки не как заодно и низа дверей делал и заменил ограничители дверей .. планируйте замену динамиков с рядом доп работ что бы сделать один раз основательно и забыть о дверях...
Достоинства:
Комментарий:
Может так и должны играть, но на небольших и средних звучаниях звук совсем не отличается от родных, на высоких звук превосходный, бас на них, только когда слушаешь громко
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не ставил, но магниты массивные, должны играть хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая акустика доволен как слон
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, ещё не ставил.
Достоинства:
Комментарий:
пришли целые поставил ждём пока роскочаються
Достоинства:
Комментарий:
Даже от 50 Вт усилителя баса с избытком. классные динамики
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, все дошло целым, уже брал до этого товар у этого продавца, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
беру уже второй раз отличные мидбасы, всём рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
играют хорошо, но для них нужен усилитель. штатный слабоват.
Достоинства:
Комментарий:
как всегда - на высоте! ставил в гранту. им нужно неделю разыграться и будет пушка-гонка. рекомендую! это лучшая серия от Урала и у них хороший бас .
Достоинства:
Комментарий:
установлю напишу,на вид и вес пушка
Достоинства:
Комментарий:
Подходящие лежат на диффузор,отсюда дребезг. Кому нужен панч,сочный точный удар типа бочки,тогда это не к этим динамиками. Они типа ширики,но не точно. Мягкий,тупой бас,как с левым фазиком,и немного середины. Так себе дины. имхо
Достоинства:
Комментарий:
Привет Ребята! Отзывы не разу не писал. Колонки играют как обещали, я доволен. Команда "УРАЛ" Молодцы! Кома
Достоинства:
Комментарий:
выглядят качественно, установлю дополню. Установил. Сделал сразу вибро и шумоизоляцию дверей и карт, звук просто бомба, желание громаздить саб отпал.
Достоинства:
Комментарий:
колонки отличные! ставил в задние двери Skoda Rapid 2018. Установка через проставочные кольца с защитными козырьками, а также хорошей шумовиброизоляцией. Играет от штатной магнитолы без усилителя. Задача была добавить бассов в штатную систему без установки сабвуфера и усилителя, а также заменить задние колонки с очень слабым звуком. Вархеды со своей задачей справились, играют отлично, появилась хорошая прибавка по бассам (именно мягкий басс, а не гул как от дешёвых сабвуферов). Единственное надо понимать, что мощность штатной магнитолы без доп усилителя небольшая, поэтому колонки играют до половины громкости, после появляются искажения. Но в целом если у вас нет задачи озвучивать улицу своего района, а хотите просто более лучшее качество штатки, то смело можно брать! Учитывайте размеры колонок (посадочный размер, глубина), двери обязательно шумить, в т.ч. обшивки дверей. Вопрос к продавцу: имеет ли смысл переставить вархеды в передние двери, а штатные из передних дверей в задние? Поменяется ли как-то звук за счёт большего объема передних дверей или нет смысла заморачиваться?)
Достоинства:
Комментарий:
Сочно басят , фокалы назад переезжают уралы в перед , канечна всё через усь, идеально сочитание , звуком теперь доволен и саб убран с богажника
Достоинства:
Комментарий:
Пока все печально... Может "разминка" поможет. Давайте сравним: 1) Fs по паспорту 42 гц, по замерам 50-51 гц 2) Qts по паспорту 0,6 по замеру 0,72-0,76 3) Vas по паспорту 16,2 по замеру 14,06-14,32 И самое главное низкое сопротивление по паспорту 4 ома по замеру 2,4 ома. И еще низкая Bl ... всего 3,6 Tm Чувствительность тоже не дотягивает. Уже заказал пару магнитов 100 мм. Это снизит Qts на 0,06-0,08 и на 1 дб поднимет чувствительность.
Достоинства:
Комментарий:
динамики огонь по своей цене
Достоинства:
Комментарий:
Бас держут все чётко играют поставил в заданию полку в саньку спереди 165 компоннка Урал средний чт а в зади кобуто как буфер по всей машине долбит я впечатлении буфер как и думал не нужен с такой компановкой
Достоинства:
Комментарий:
нормально работает но нужен усилитель ват на 200
Достоинства:
Комментарий:
басят, звук классный, подключал через кроссоверы warhead в паре с пищалками edge, через усилок
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя коробка целая доставкой доволен ! Динамики отличного качества, играют очень достойно , басят классно . Покупкой доволен как удав !!! НО РАЗМЕР НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НАПИСАНО 16.5 А ПО ФАКТУ 17 СМ ( ЭТО УКАЗАНО НА КОРОБКЕ ) ИЗ ЗА ЭТОГО НЕ ЛЕЗУТ В ДВЕРНУЮ КАРТУ И КОРПУС ДВЕРИ , ПРИШЛОСЬ НЕМНОГО ПОДРЕЗАТЬ КАРТУ И МЕТАЛЛ ДВЕРИ . Устанавливал в ладу гранту .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие динамики в идеале подключать через усилитель
Достоинства:
Комментарий:
очень классный дизайн, современный. качественная сборка, без косяков.
Достоинства:
Комментарий:
класс но дороговато,бренд есть бренд такого качества есть вразы дешевле( аналог)
Достоинства:
Комментарий:
суперский мид. двери задребезжали как багажник от саба