Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ250 (без решетки) 300Вт 95дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569401
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Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ250 представляет собой эстрадный широкополосник, предназначенный для установки на место шт.атной акустики в салоне автомобиля. АС содержит два динамика диаметром 25 см и обладает суммарной мощностью 150 Вт. Система поддерживает воспроизведение звука в диапазоне 55-10000 Гц, что позволяет получить насыщенное и глубокое звучание. Показатель импеданса АС Урал Молния АС-МЛ250 на уровне 4? говорит о том, что для этой системы можно использовать двухканальный усилитель. Чувствительность 95 дБ позволяет динамикам хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию, обеспечивая более высокую громкость звучания. Динамики используют диффузоры из прессованной целлюлозы. Ферритовые магниты уменьшают помехи при воспроизведении музыки, в результате чего звучание становится чистым и качественным.
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ250 представляет собой эстрадный широкополосник, предназначенный для установки на место шт.атной акустики в салоне автомобиля. АС содержит два динамика диаметром 25 см и обладает суммарной мощностью 150 Вт. Система поддерживает воспроизведение звука в диапазоне 55-10000 Гц, что позволяет получить насыщенное и глубокое звучание. Показатель импеданса АС Урал Молния АС-МЛ250 на уровне 4? говорит о том, что для этой системы можно использовать двухканальный усилитель. Чувствительность 95 дБ позволяет динамикам хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию, обеспечивая более высокую громкость звучания. Динамики используют диффузоры из прессованной целлюлозы. Ферритовые магниты уменьшают помехи при воспроизведении музыки, в результате чего звучание становится чистым и качественным.
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ250 (без решетки) 300Вт 95дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ250 (без решетки) 300Вт 95дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные