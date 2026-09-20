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Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные купить с доставкой в Москве
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Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные

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Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные - фото 1
Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569411
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
полипропилен
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
50
Размеры в упаковке, см
22х11х6
Вес, г.
660

Описание товара Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные

Повседнев соревновательного класса с высокой отдачей и детальным звучанием. Высокоэффективная неодимовая магнитная система. Тело Венте (“Пуля”) для расширения диаграммы направленности.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
полипропилен
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
50
Описание
Повседнев соревновательного класса с высокой отдачей и детальным звучанием. Высокоэффективная неодимовая магнитная система. Тело Венте (“Пуля”) для расширения диаграммы направленности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Ural ТТ 25 ГРОМ (без решетки) 102дБ 4Ом (ком.:2кол.) твитер однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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