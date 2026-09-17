Автоакустика Infinity REF-6530CX

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195863
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Автомобильные колонки Reference X предназначены для воспроизведения звучания с фирменной подписью Infinity в большом количестве транспортных средств. Комплект Infinity Reference 6530cx включает крупные твитеры с регулируемым выходным уровнем для оптимизации в зависимости от места установки. Крупногабаритные вуферы Plus One обеспечивают большую площадь поверхности для более высокого басового отклика и повышения производительности. Добавьте к этому недавно разработанные оптимизированные корзины, которые позволят установить колонки в большинство заводских шаблонов. Компонентная автомобильная акустика Infinity Reference 6530cx – идеальное обновление для вашего авто.
Автомобильные колонки Reference X предназначены для воспроизведения звучания с фирменной подписью Infinity в большом количестве транспортных средств. Комплект Infinity Reference 6530cx включает крупные твитеры с регулируемым выходным уровнем для оптимизации в зависимости от места установки. Крупногабаритные вуферы Plus One обеспечивают большую площадь поверхности для более высокого басового отклика и повышения производительности. Добавьте к этому недавно разработанные оптимизированные корзины, которые позволят установить колонки в большинство заводских шаблонов. Компонентная автомобильная акустика Infinity Reference 6530cx – идеальное обновление для вашего авто.
Автоакустика Infinity REF-6530CX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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