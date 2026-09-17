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Автоакустика Infinity REF-6530CX купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Infinity REF-6530CX

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Автоакустика Infinity REF-6530CX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 195863
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Характеристики

Бренд
Infinity
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
90
Диаметр излучателя
16 см
Размеры в упаковке, см
38х20х16
Вес, г.
400

Описание товара Автоакустика Infinity REF-6530CX

Автомобильные колонки Reference X предназначены для воспроизведения звучания с фирменной подписью Infinity в большом количестве транспортных средств. Комплект Infinity Reference 6530cx включает крупные твитеры с регулируемым выходным уровнем для оптимизации в зависимости от места установки. Крупногабаритные вуферы Plus One обеспечивают большую площадь поверхности для более высокого басового отклика и повышения производительности. Добавьте к этому недавно разработанные оптимизированные корзины, которые позволят установить колонки в большинство заводских шаблонов. Компонентная автомобильная акустика Infinity Reference 6530cx – идеальное обновление для вашего авто.

Отзывы о товаре Автоакустика Infinity REF-6530CX




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Infinity
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
90
Диаметр излучателя
16 см
Описание
Автомобильные колонки Reference X предназначены для воспроизведения звучания с фирменной подписью Infinity в большом количестве транспортных средств. Комплект Infinity Reference 6530cx включает крупные твитеры с регулируемым выходным уровнем для оптимизации в зависимости от места установки. Крупногабаритные вуферы Plus One обеспечивают большую площадь поверхности для более высокого басового отклика и повышения производительности. Добавьте к этому недавно разработанные оптимизированные корзины, которые позволят установить колонки в большинство заводских шаблонов. Компонентная автомобильная акустика Infinity Reference 6530cx – идеальное обновление для вашего авто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Infinity REF-6530CX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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