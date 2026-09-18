Автоакустика JVC CS-DR6940 550Вт 86дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218485
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Четырехполосная коаксиальная АС JVC CS-DR6940 станет отличным выбором при модернизации штатной акустики в автомобилях любого класса, как иностранного, так и отечественного производства. Акустическая система характеризуется максимальной мощностью, равной 550 Вт: этот показатель обеспечивает модели впечатляющее качество проработки всего воспроизводимого диапазона частот. Модель воспроизводит звук в диапазоне от 56 Гц до 21 кГц. Номинальная мощность устройства равна 90 Вт. АС JVC CS-DR6940 комплектуется 2 динамиками овальной формы, габаритные размеры которых равны 15x23 см. Монтажная глубина акустической системы составляет 79 мм. Особенностью модели является гибридная окантовка диффузоров, выполненная из резины и ткани. Акустическая система упакована в коробку презентабельного вида. В комплекте с устройством поставляется руководство пользователя, содержащее информацию по монтажу.
Четырехполосная коаксиальная АС JVC CS-DR6940 станет отличным выбором при модернизации штатной акустики в автомобилях любого класса, как иностранного, так и отечественного производства. Акустическая система характеризуется максимальной мощностью, равной 550 Вт: этот показатель обеспечивает модели впечатляющее качество проработки всего воспроизводимого диапазона частот. Модель воспроизводит звук в диапазоне от 56 Гц до 21 кГц. Номинальная мощность устройства равна 90 Вт. АС JVC CS-DR6940 комплектуется 2 динамиками овальной формы, габаритные размеры которых равны 15x23 см. Монтажная глубина акустической системы составляет 79 мм. Особенностью модели является гибридная окантовка диффузоров, выполненная из резины и ткани. Акустическая система упакована в коробку презентабельного вида. В комплекте с устройством поставляется руководство пользователя, содержащее информацию по монтажу.
Автоакустика JVC CS-DR6940 550Вт 86дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - по цене 4410 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика JVC CS-DR6940 550Вт 86дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные