Колонки автомобильные Ural ТТ 130.2 (без решетки) 180Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
91
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716961
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Колонки, документация.
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
90
Чувствительность, дБ
91
Размеры в упаковке, см
35х17х8
Вес, кг.
1.98
Описание товара Колонки автомобильные Ural ТТ 130.2 (без решетки) 180Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные
Колонки автомобильные Ural ТТ 130.2 (без решетки) 180Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Бренд
Комплектация
Колонки, документация.
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
90
Чувствительность, дБ
91
Колонки автомобильные Ural ТТ 130.2 (без решетки) 180Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Колонки автомобильные Ural ТТ 130.2 (без решетки) 180Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural ТТ 130.2 (без решетки) 180Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные