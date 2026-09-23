Колонки автомобильные Ural АК-74 М (без решетки) 200Вт 91дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
91
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
В наличии
Код товара: 569392
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4 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонки - 2 шт., монтажный комплект, документация, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
85
Чувствительность, дБ
91
Диаметр излучателя
13 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х9
Вес, кг.
2.24
Описание товара Колонки автомобильные Ural АК-74 М (без решетки) 200Вт 91дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Расширенная диаграмма направленности за счет уникальной технологиии расположения твитера и чёткий глубокий бас благодаря фирменному 3-х слойному диффузору на основе целлюлозы. Изменена форма центрирующей шайбы и улучшено согласование вуфера с твитером, за счет этого получено еще более сбалансированное звучание.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Бренд
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонки - 2 шт., монтажный комплект, документация, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
85
Чувствительность, дБ
91
Диаметр излучателя
13 см
Страна производитель
Китай
Расширенная диаграмма направленности за счет уникальной технологиии расположения твитера и чёткий глубокий бас благодаря фирменному 3-х слойному диффузору на основе целлюлозы. Изменена форма центрирующей шайбы и улучшено согласование вуфера с твитером, за счет этого получено еще более сбалансированное звучание.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Колонки автомобильные Ural АК-74 М (без решетки) 200Вт 91дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные – стоимость товара 4480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural АК-74 М (без решетки) 200Вт 91дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные