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Автоакустика ACV NF-165HY SPL Show акустика СЧ купить с доставкой в Москве
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Автоакустика ACV NF-165HY SPL Show акустика СЧ

22 Отзывы
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Автоакустика ACV NF-165HY SPL Show акустика СЧ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456435
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
ткань
Номинальная мощность
150
Диаметр излучателя
16 см
Размеры в упаковке, см
38х19х10
Вес, кг.
2

Описание товара Автоакустика ACV NF-165HY SPL Show акустика СЧ

Акустика SPL SHOW для систем автозвука и высокого звукового давления. Предназначена для построения громкого фронта в автомобиле, имеет превосходный запас мощности и широкий диапазон частот.

Отзывы о товаре Автоакустика ACV NF-165HY SPL Show акустика СЧ

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядят хорошо, на качество звука посмотрем
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Выглядят но ещё не поставил )))
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Особо нечего сказать. Я не меломан. Выглядят монументально. Взял из за того что "Урал".
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество соответствует цене, четкий звук при правильной настройке
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока усилок вывозят , стоят 2ой месяц звук норма, патриот продержались год, потом захрипели . Эти буду наблюдать. Продавца советую, доставку проклинаю. Привезли коробку с двумя дырами , хорошо что колонки не пострадали.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне все целое, пока не поставил еще
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Если бы было плохо упаковано,то доставку они не пережили бы,новерное,такое ощущение, что их котопультой доставляли,но они работают и все норм,это главное,хотя бы наклейку вешали бы ,хрупкое,стекло ,что за отношение к товару.Магниты здоровые играть будут норм.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Для меня, как для любителя, просто супер
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2023
Расул Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие динамики очень доволен, музыка намного громче и лучше чем раньше, отдельное спасибо за скидку)
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2023
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные динамики. Пока не ставил.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2023
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брал пионеры за 5к и эти за 2.5к, так вот эти играют в полтора раза громче чем пионеры
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2023
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
играют отлично даже без усилителя
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2023
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук, очень громкие.муж доволен)
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2023
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
играют достойно,лучше киксов
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2023
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
если правильно подобрать и подключить мафон с усилком то динамики свою цену оправдают)
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2023
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Доброго времени суток всем читающим, хорошее качество динамиков, увесистые, брал так сказать для проэкта, как соберу дополню отзыв, красивенько и аккуратно выглядят, презентабельная коробка, единственный минус что пришли как на фото в заводской коробке, без какой либо поверх пупырки, может быть это только у меня, но всëже это очень маленький минус
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2022
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пушка с усилком долбят на ура
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2022
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришло, все комплектное, работает, цена=качество
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2022
Василий Б.

Достоинства:


Комментарий:
даже с магнитоллой 2din играют хорошо в звуке не теряют
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2022
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Чистое и громкое звучание , покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2022
Артур

Достоинства:


Комментарий:
Для тех кому на ухо наступил мишка.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2022
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжёлые хорошие динамики, играют громко, за свою стоимость идеальный вариант



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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
ткань
Номинальная мощность
150
Диаметр излучателя
16 см
Описание
Акустика SPL SHOW для систем автозвука и высокого звукового давления. Предназначена для построения громкого фронта в автомобиле, имеет превосходный запас мощности и широкий диапазон частот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядят хорошо, на качество звука посмотрем
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Выглядят но ещё не поставил )))
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Особо нечего сказать. Я не меломан. Выглядят монументально. Взял из за того что "Урал".
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество соответствует цене, четкий звук при правильной настройке
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока усилок вывозят , стоят 2ой месяц звук норма, патриот продержались год, потом захрипели . Эти буду наблюдать. Продавца советую, доставку проклинаю. Привезли коробку с двумя дырами , хорошо что колонки не пострадали.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне все целое, пока не поставил еще
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Если бы было плохо упаковано,то доставку они не пережили бы,новерное,такое ощущение, что их котопультой доставляли,но они работают и все норм,это главное,хотя бы наклейку вешали бы ,хрупкое,стекло ,что за отношение к товару.Магниты здоровые играть будут норм.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Для меня, как для любителя, просто супер
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2023
Расул Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие динамики очень доволен, музыка намного громче и лучше чем раньше, отдельное спасибо за скидку)
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2023
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные динамики. Пока не ставил.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2023
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брал пионеры за 5к и эти за 2.5к, так вот эти играют в полтора раза громче чем пионеры
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2023
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
играют отлично даже без усилителя
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2023
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук, очень громкие.муж доволен)
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2023
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
играют достойно,лучше киксов
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2023
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
если правильно подобрать и подключить мафон с усилком то динамики свою цену оправдают)
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2023
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Доброго времени суток всем читающим, хорошее качество динамиков, увесистые, брал так сказать для проэкта, как соберу дополню отзыв, красивенько и аккуратно выглядят, презентабельная коробка, единственный минус что пришли как на фото в заводской коробке, без какой либо поверх пупырки, может быть это только у меня, но всëже это очень маленький минус
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2022
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пушка с усилком долбят на ура
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2022
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришло, все комплектное, работает, цена=качество
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2022
Василий Б.

Достоинства:


Комментарий:
даже с магнитоллой 2din играют хорошо в звуке не теряют
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2022
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Чистое и громкое звучание , покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2022
Артур

Достоинства:


Комментарий:
Для тех кому на ухо наступил мишка.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2022
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжёлые хорошие динамики, играют громко, за свою стоимость идеальный вариант


Автоакустика ACV NF-165HY SPL Show акустика СЧ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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