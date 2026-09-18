Автоакустика ACV TWS-13 60Вт 91дБ 4Ом 2.6см (1дюйм) (ком.:2кол.) твитер однополосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Твитеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%800 руб. 1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218527
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Твитеры
Номинальная мощность
15
Диаметр излучателя
2.6 см
Размеры в упаковке, см
22х22х5
Вес, г.
223
Описание товара Автоакустика ACV TWS-13 60Вт 91дБ 4Ом 2.6см (1дюйм) (ком.:2кол.) твитер однополосные
Комплект из двух твитеров, сочетающих в себе приемлемую стоимость и достойные технические характеристики. Рассчитаны на работу при сопротивлении 4 Ома, имеют номинальную заявленную мощность 15 Вт. Эти высокочастотные динамики характеризуются высокой производительностью даже в условиях значительных нагрузок.
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Комплект из двух твитеров, сочетающих в себе приемлемую стоимость и достойные технические характеристики. Рассчитаны на работу при сопротивлении 4 Ома, имеют номинальную заявленную мощность 15 Вт. Эти высокочастотные динамики характеризуются высокой производительностью даже в условиях значительных нагрузок.
Автоакустика ACV TWS-13 60Вт 91дБ 4Ом 2.6см (1дюйм) (ком.:2кол.) твитер однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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