Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
90
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219496
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колонки (2 шт.), винты, документация, кабель для подключения, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
полиэфиримид
Номинальная мощность
21
Чувствительность, дБ
90
Посадочная глубина, мм
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, г.
567
Описание товара Автоакустика JVC CS-J420 X
Коаксиальная акустическая система JVC CS-J420XU, мощность которой приравнивается к 210 Вт, обеспечит качественное воспроизведение музыки благодаря широкому диапазону частот. В комплект входят 2 динамика круглой формы с диффузорами из слюды. Диаметр динамиков составляет 10 см, благодаря чему они гармонично и легко встраиваются в автомобильный салон, дополняя его интерьер.
JVC CS-J420XU имеет чувствительность 90 дБ. Система работает в частоте от 45 Гц до 22000 Гц, что делает ее универсальной, многогранной и позволяет воспроизводить музыку различных стилей. Несмотря на изящный внешний вид, акустическая система JVC CS-J420XU является очень надежной в эксплуатации.
колонки (2 шт.), винты, документация, кабель для подключения, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Материал подвеса
резина
Материал дифузора
полиэфиримид
Номинальная мощность
21
Чувствительность, дБ
90
Посадочная глубина, мм
43
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Страна производитель
Китай
Описание
Коаксиальная акустическая система JVC CS-J420XU, мощность которой приравнивается к 210 Вт, обеспечит качественное воспроизведение музыки благодаря широкому диапазону частот. В комплект входят 2 динамика круглой формы с диффузорами из слюды. Диаметр динамиков составляет 10 см, благодаря чему они гармонично и легко встраиваются в автомобильный салон, дополняя его интерьер.
JVC CS-J420XU имеет чувствительность 90 дБ. Система работает в частоте от 45 Гц до 22000 Гц, что делает ее универсальной, многогранной и позволяет воспроизводить музыку различных стилей. Несмотря на изящный внешний вид, акустическая система JVC CS-J420XU является очень надежной в эксплуатации.
Автоакустика JVC CS-J420 X - данный товар вы можете купить по цене 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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