Top.Mail.Ru
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 4
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 5
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 6
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 7
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 8
Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 6
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 7
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 8
  • Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569397
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
полипропилен
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
40
Диаметр излучателя
10 см
Размеры в упаковке, см
28х14х7
Вес, кг.
1.11

Описание товара Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ100 представляет собой эстрадный широкополосник мощностью 40 Вт. Комплект содержит два динамика диаметром 10 см со стальной корзиной и ферритовыми магнитами, что позволяет акустике гасить посторонние шумы. В качестве материала для диффузоров используется прессованная целлюлоза. Урал Молния АС-МЛ100 улавливает звуки на частоте 107-12000 Гц. Благодаря небольшому импедансу 4? динамики способны работать в меньшем объеме, катушка в них связана с обкладками магнита сильным магнитным полем. Это позволяет уменьшить резонансные явления. Чувствительность на уровне 90 дБ позволяет динамику хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию акустики, в результате чего вы получаете качественное звучание.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
полипропилен
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
40
Диаметр излучателя
10 см
Описание
Широкополосная АС Урал Молния АС-МЛ100 представляет собой эстрадный широкополосник мощностью 40 Вт. Комплект содержит два динамика диаметром 10 см со стальной корзиной и ферритовыми магнитами, что позволяет акустике гасить посторонние шумы. В качестве материала для диффузоров используется прессованная целлюлоза. Урал Молния АС-МЛ100 улавливает звуки на частоте 107-12000 Гц. Благодаря небольшому импедансу 4? динамики способны работать в меньшем объеме, катушка в них связана с обкладками магнита сильным магнитным полем. Это позволяет уменьшить резонансные явления. Чувствительность на уровне 90 дБ позволяет динамику хорошо преобразовывать мощность усилителя в энергию акустики, в результате чего вы получаете качественное звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ100 (без решетки) 100Вт 90дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...