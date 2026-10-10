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Автоакустика Focal Auditor RSE-165 купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Focal Auditor RSE-165

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Автоакустика Focal Auditor RSE-165 - фото 1
Автоакустика Focal Auditor RSE-165 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Focal Auditor RSE-165 - фото 1
  • Автоакустика Focal Auditor RSE-165 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 400724
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Автоакустика Focal Auditor RSE-165
5 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Focal
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
3

Описание товара Автоакустика Focal Auditor RSE-165

Эта модель акустики проста в установке и позволяет добиться отличных результатов звучания. Твитер из майлара, с технологией обратного купола обеспечивает отличную линейность и расширенный частотный диапазон. Высокая мощность комплекта в сочетании с высокой чувствительностью, позволяет использовать акустику как с внешним усилителем мощности, так и со штатной магнитолой.

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Характеристики
Бренд
Focal
Тип товара
Автоакустика
Описание
Эта модель акустики проста в установке и позволяет добиться отличных результатов звучания. Твитер из майлара, с технологией обратного купола обеспечивает отличную линейность и расширенный частотный диапазон. Высокая мощность комплекта в сочетании с высокой чувствительностью, позволяет использовать акустику как с внешним усилителем мощности, так и со штатной магнитолой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Focal Auditor RSE-165 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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