Колонки автомобильные Ural Патриот АС-ПТ200 ЭЛЕМЕНТ4 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
99
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб.
В наличии
Код товара: 716960
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6 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Колонки, документация.
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
180
Чувствительность, дБ
99
Размеры в упаковке, см
28х23х10
Вес, кг.
1.6
Описание товара Колонки автомобильные Ural Патриот АС-ПТ200 ЭЛЕМЕНТ4 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные
Автоакустика Ural — мощное решение для насыщенного автомобильного звучания. Номинальная мощность 180 Вт и максимальная до 360 Вт обеспечивают хороший запас громкости для энергичной музыки. Высокая чувствительность 99 дБ помогает динамикам эффективно работать от источника сигнала, а импеданс 4 Ом соответствует распространённому формату автомобильной акустики. Круглая форма динамиков делает модель универсальной для размещения в автомобиле и органично вписывается в классическую конструкцию автоколонок.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Бренд
Комплектация
Колонки, документация.
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
180
Чувствительность, дБ
99
Автоакустика Ural — мощное решение для насыщенного автомобильного звучания. Номинальная мощность 180 Вт и максимальная до 360 Вт обеспечивают хороший запас громкости для энергичной музыки. Высокая чувствительность 99 дБ помогает динамикам эффективно работать от источника сигнала, а импеданс 4 Ом соответствует распространённому формату автомобильной акустики. Круглая форма динамиков делает модель универсальной для размещения в автомобиле и органично вписывается в классическую конструкцию автоколонок.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Колонки автомобильные Ural Патриот АС-ПТ200 ЭЛЕМЕНТ4 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - данный товар вы можете купить по цене 6080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Патриот АС-ПТ200 ЭЛЕМЕНТ4 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные