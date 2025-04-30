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Автоакустика ACV MR692W (морская) купить с доставкой в Москве
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Автоакустика ACV MR692W (морская)

2 Отзывы
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Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 1
Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 2
Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 3
Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 4
Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 5
Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
2
Импеданс, Ом
40
Чувствительность, дБ
91
  • Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 1
  • Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 2
  • Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 3
  • Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 4
  • Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 5
  • Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305600
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
документация, кабель для подключения
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
2
Импеданс, Ом
40
Материал дифузора
полипропилен
Номинальная мощность
90
Чувствительность, дБ
91
Диаметр излучателя
15x23 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х13
Вес, кг.
3.6

Описание товара Автоакустика ACV MR692W (морская)

Морская акустика бренда ACV серии "CHILL" несмотря на то, что относится к бюджетной серии, приятно удивит вас громким, чистым звучанием и превосходным качеством исполнения. Акустика ACV MR692W для яхт и катеров позволит получить максимум удовольствия от морских путешествий, с ней к шуму волн и крикам чаек присоединится звучание любимой музыки. Морская акустика спроектирована и исполнена с учетом специфики применения. Она устойчива к воздействию соли, влаги и ультрафиолета. Типоразмер: 6х9 дюймов. Высокое качество комплектующих и долговечность динамиков позволят наслаждаться музыкой в путешествиях на протяжении длительного времени. Они могут устанавливаться на суда, катера, яхты. Двухполосная влагостойкая акустическая система MR692W оснащена диффузором из полипропилена и майларовыми твитерами. Воспроизводит диапазон 40-20 000 Гц и имеет мощность 180 Вт на пике нагрузок. Внутри магнит 20 унций, чувствительность системы 91 дБ.

Отзывы о товаре Автоакустика ACV MR692W (морская)

Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Пришло в срок. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
Пока проверить нет возможности. С открытием навигации послушаю и дополню отзыв. Доставка быстрая, хорошо упаковано. С виду хорошие колонки. Рекомендую!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
документация, кабель для подключения
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
2
Импеданс, Ом
40
Материал дифузора
полипропилен
Номинальная мощность
90
Чувствительность, дБ
91
Диаметр излучателя
15x23 см
Страна производитель
Китай
Описание
Морская акустика бренда ACV серии "CHILL" несмотря на то, что относится к бюджетной серии, приятно удивит вас громким, чистым звучанием и превосходным качеством исполнения. Акустика ACV MR692W для яхт и катеров позволит получить максимум удовольствия от морских путешествий, с ней к шуму волн и крикам чаек присоединится звучание любимой музыки. Морская акустика спроектирована и исполнена с учетом специфики применения. Она устойчива к воздействию соли, влаги и ультрафиолета. Типоразмер: 6х9 дюймов. Высокое качество комплектующих и долговечность динамиков позволят наслаждаться музыкой в путешествиях на протяжении длительного времени. Они могут устанавливаться на суда, катера, яхты. Двухполосная влагостойкая акустическая система MR692W оснащена диффузором из полипропилена и майларовыми твитерами. Воспроизводит диапазон 40-20 000 Гц и имеет мощность 180 Вт на пике нагрузок. Внутри магнит 20 унций, чувствительность системы 91 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Пришло в срок. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
Пока проверить нет возможности. С открытием навигации послушаю и дополню отзыв. Доставка быстрая, хорошо упаковано. С виду хорошие колонки. Рекомендую!


Автоакустика ACV MR692W (морская) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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