Колонки автомобильные Ural АК-М М (без решетки) 280Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569394
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х30х14
Вес, кг.
3.88
Описание товара Колонки автомобильные Ural АК-М М (без решетки) 280Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные
Коаксиальная АС УРАЛ АК-М М состоит из двух овальных динамиков с мощностью 280 Вт и размерами 6x9”. Система легко монтируется в шт.атные отверстия и подключается к головному оборудованию с помощью идущего в комплекте кабеля. Диффузоры на бумажной основе делают звучание более чистым с четкими и глубокими басами. 3-полосная система УРАЛ АК-М М поможет увеличить мощность и качество звучания шт.атной акустики. Широкий частотный диапазон и высокая чувствительность позволят с удовольствием слушать динамичные танцевальные песни или рок на большой громкости. При этом ваше настроение не испортят шумы и хрипы.
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Коаксиальная АС УРАЛ АК-М М состоит из двух овальных динамиков с мощностью 280 Вт и размерами 6x9”. Система легко монтируется в шт.атные отверстия и подключается к головному оборудованию с помощью идущего в комплекте кабеля. Диффузоры на бумажной основе делают звучание более чистым с четкими и глубокими басами. 3-полосная система УРАЛ АК-М М поможет увеличить мощность и качество звучания шт.атной акустики. Широкий частотный диапазон и высокая чувствительность позволят с удовольствием слушать динамичные танцевальные песни или рок на большой громкости. При этом ваше настроение не испортят шумы и хрипы.
Колонки автомобильные Ural АК-М М (без решетки) 280Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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