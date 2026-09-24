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Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные купить с доставкой в Москве
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Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные

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Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 1
Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 2
Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 3
Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 4
Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 5
Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 6
Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 7
Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
89
  • Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 6
  • Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 7
  • Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KICX
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
40
Чувствительность, дБ
89
Размеры в упаковке, см
34х17х9
Вес, кг.
1.85

Описание товара Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные

Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные




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Характеристики
Бренд
KICX
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
40
Чувствительность, дБ
89
Описание
Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Kicx ST 132 80Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные – стоимость товара 1680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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