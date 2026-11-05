Колонки автомобильные Prology PX-165 150Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
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Характеристики
Описание товара Колонки автомобильные Prology PX-165 150Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Автоакустика Prology - это прекрасный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и надежность в автомобиле. Эти круглые колонки обеспечат мощное и чистое звучание, благодаря чему каждая поездка станет настоящим аудиофестивалем. Основные характеристики данного комплекта включают в себя: - Импеданс: 4 Ом, что обеспечивает стабильную работу с большинством автомобильных аудиосистем. - Материал диффузора изготовлен из майлара, который славится своими отличными акустическими свойствами и износостойкостью. - Подвес выполнен из полипропилена, что способствует долговечности и устойчивости к внешним воздействиям. - Номинальная мощность колонок составляет 90 Вт, при максимальной мощности в 150 Вт, что обеспечивает мощное и качественное звучание даже на высокой громкости. - Чувствительность данных колонок составляет 90 дБ, что обеспечивает высокую громкость без искажения звука. - Колонки относятся к двухполосной системе, что позволяет более точно и детализированно воспроизводить звуковые частоты, создавая сбалансированное и насыщенное звучание. В комплект входят две колонки, что делает данный набор оптимальным вариантом для установки в автомобиль. С Prology ваш автомобиль будет наполняться динамичным и качественным звуком в любой поездке.
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