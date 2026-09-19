Автоакустика ACV ST-47NEO ВЧ

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
2 450 руб.
4 906
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377338
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Реальная громкость для тех, кто не нуждается в компромиссах!. Мощные твитеры ACV ST-47NEO серии SPL SHOW созданы специально для соревнований по уровню звукового давления, их потрясающая мощность оставляет позади любых конкурентов. Немецкие инженеры отобрали наилучшие качества, которые делают эту акустику уникальной на современном рынке: высокоэффективная система теплоотвода и магнитная проницаемость пластин обеспечивают постоянный, равномерный звуковой поток, позолоченные клеммы придают надёжный контакт благодаря антиокислительным свойствам. Высокопроизводительная звуковая катушка с краевой обмоткой обеспечивает низкий уровень искажений при высоких значениях SPL и высокую стабильность в самых суровых условиях, даже при длительных и интенсивных нагрузках. Эти ВЧ динамики активно используются в демокарах TEAM ACV SPL SHOW и демонстрируют потрясающие результаты!
Реальная громкость для тех, кто не нуждается в компромиссах!. Мощные твитеры ACV ST-47NEO серии SPL SHOW созданы специально для соревнований по уровню звукового давления, их потрясающая мощность оставляет позади любых конкурентов. Немецкие инженеры отобрали наилучшие качества, которые делают эту акустику уникальной на современном рынке: высокоэффективная система теплоотвода и магнитная проницаемость пластин обеспечивают постоянный, равномерный звуковой поток, позолоченные клеммы придают надёжный контакт благодаря антиокислительным свойствам. Высокопроизводительная звуковая катушка с краевой обмоткой обеспечивает низкий уровень искажений при высоких значениях SPL и высокую стабильность в самых суровых условиях, даже при длительных и интенсивных нагрузках. Эти ВЧ динамики активно используются в демокарах TEAM ACV SPL SHOW и демонстрируют потрясающие результаты!
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