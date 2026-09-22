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Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные купить с доставкой в Москве
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Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные

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Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 1
Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 2
Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 3
Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 4
Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 5
Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
  • Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715176
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Характеристики

Бренд
URAL
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
Размеры в упаковке, см
36х20х18
Вес, кг.
1.98

Описание товара Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные

? Бирюзовый цвет рек и озёр в России. Он характерен для большинства горных рек и озёр, например, на Алтае или в районе Эльбруса. Ещё бирюзово-голубые водоёмы получаются на месте старых карьеров известняка, за счёт белизны дна. ? 1) Шелковый влагостойкий купольный твитер с ферофлюидным охлаждением катушки 2) Диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием 3) Регулируемый кроссовер 2-го порядка ?? 4) Покрытие корзины с алюминиевым вкраплением, что предотвращает коррозию. Благодаря этому акустику «Бирюза» возможно использовать на катерах и покорять бирюзовые реки России

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные




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Характеристики
Бренд
URAL
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
Описание
? Бирюзовый цвет рек и озёр в России. Он характерен для большинства горных рек и озёр, например, на Алтае или в районе Эльбруса. Ещё бирюзово-голубые водоёмы получаются на месте старых карьеров известняка, за счёт белизны дна. ? 1) Шелковый влагостойкий купольный твитер с ферофлюидным охлаждением катушки 2) Диффузор инжекционного литья с гальваническим покрытием 3) Регулируемый кроссовер 2-го порядка ?? 4) Покрытие корзины с алюминиевым вкраплением, что предотвращает коррозию. Благодаря этому акустику «Бирюза» возможно использовать на катерах и покорять бирюзовые реки России
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Отзывы


Колонки автомобильные Ural Бирюза АС-Б1647 140Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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