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Акустическая система JBL STAGE2 624 купить с доставкой в Москве
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Акустическая система JBL STAGE2 624

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Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 1
Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 2
Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 3
Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 4
Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 5
Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 6
Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 7
Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
91
  • Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 1
  • Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 2
  • Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 3
  • Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 4
  • Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 5
  • Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 6
  • Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 7
  • Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
2 590 руб.  5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286789
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
- 2 коаксиальных динамика; - 2 защитных гриля; - 8 крепежных винтов; - 8 крепежных скоб; - 2 логотипа JBL.
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
40
Чувствительность, дБ
91
Диаметр излучателя
6.5"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х9
Вес, г.
530

Описание товара Акустическая система JBL STAGE2 624

Акустические системы серии Stage2 создают фирменный концертный звук JBL в салоне вашего автомобиля, минивэна или внедорожника по удивительно доступной цене. Низкочастотный динамик из полипропилена обладает впечатляющими характеристиками благодаря отличному расширенному нижнему диапазону и глубоким средним частотам. Низкочастотный динамик дополняет ПЭИ-сбалансированный купольный высокочастотный динамик, который наполняет фирменный звук яркими верхними частотами. Дополнительный бонус динамика серии Stage 2 — рамочный дизайн JBL, благодаря характеристикам которого он легко войдет в любые заводские проемы без необходимости внесения модификаций в транспортное средство, локацию или саму акустическую систему.

Отзывы о товаре Акустическая система JBL STAGE2 624

Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришли вовремя, звук чистый
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепные динамики, очень мощный и чистый звук. Ставил в Santa Fe classic.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
вроде норм. вот только заказывал 2 одинаковые а прислали разные. одну пару 624, а вторую 634.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
- 2 коаксиальных динамика; - 2 защитных гриля; - 8 крепежных винтов; - 8 крепежных скоб; - 2 логотипа JBL.
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
40
Чувствительность, дБ
91
Диаметр излучателя
6.5"
Страна производитель
Китай
Описание
Акустические системы серии Stage2 создают фирменный концертный звук JBL в салоне вашего автомобиля, минивэна или внедорожника по удивительно доступной цене. Низкочастотный динамик из полипропилена обладает впечатляющими характеристиками благодаря отличному расширенному нижнему диапазону и глубоким средним частотам. Низкочастотный динамик дополняет ПЭИ-сбалансированный купольный высокочастотный динамик, который наполняет фирменный звук яркими верхними частотами. Дополнительный бонус динамика серии Stage 2 — рамочный дизайн JBL, благодаря характеристикам которого он легко войдет в любые заводские проемы без необходимости внесения модификаций в транспортное средство, локацию или саму акустическую систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришли вовремя, звук чистый
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепные динамики, очень мощный и чистый звук. Ставил в Santa Fe classic.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
вроде норм. вот только заказывал 2 одинаковые а прислали разные. одну пару 624, а вторую 634.


Акустическая система JBL STAGE2 624 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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