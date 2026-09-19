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Телевизор Asano 43" 43LF1110T купить с доставкой в Москве
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Телевизор Asano 43" 43LF1110T

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Телевизор Asano 43&quot; 43LF1110T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350743
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Аксессуары для Телевизор Asano 43" 43LF1110T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, VGA (D-Sub), антенный вход, SCART, 3хHDMI 1.4
Выходы
коаксиальный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, подставка, пульт ДУ, гарантийный талон, инструкция пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
HD-формат
Full HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.66х0.12
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор Asano 43" 43LF1110T

Частота смены кадров 60 Гц. Телетекст. Таймер сна. Яркость 280 кд/м2. Запись видео на USB-накопитель. 2 динамика. Статическая контрастность 5 000:1.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 43" 43LF1110T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, VGA (D-Sub), антенный вход, SCART, 3хHDMI 1.4
Выходы
коаксиальный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, подставка, пульт ДУ, гарантийный талон, инструкция пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Развернуть
HD-формат
Full HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Описание
Частота смены кадров 60 Гц. Телетекст. Таймер сна. Яркость 280 кд/м2. Запись видео на USB-накопитель. 2 динамика. Статическая контрастность 5 000:1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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