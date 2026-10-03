Top.Mail.Ru
Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 - фото 1
Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 - фото 2
Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 - фото 3
Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 - фото 1
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 - фото 2
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 - фото 3
  • Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
1 650 руб.  1 746 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347234
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01
1 650 руб. -5%
1 746 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.5х0.22х0.05
Вес, кг.
2

Описание товара Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01

Штыковая лопата Зубр Профи-10 для земляных работ деревянный черенок Проф 4-39529_z01 рассчитана на использование в садово-огородных работах. Прочная рукоятка позволяет работать с большим усилием. Инструмент устойчив к изгибам.

Отзывы о товаре Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Описание
Штыковая лопата Зубр Профи-10 для земляных работ деревянный черенок Проф 4-39529_z01 рассчитана на использование в садово-огородных работах. Прочная рукоятка позволяет работать с большим усилием. Инструмент устойчив к изгибам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 - данный товар вы можете купить по цене 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...