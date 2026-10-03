Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%1 650 руб. 1 746 руб.
В наличии
Код товара: 347234
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Загружаем...
1 650 руб. -5%
1 746 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.5х0.22х0.05
Вес, кг.
2
Описание товара Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01
Штыковая лопата Зубр Профи-10 для земляных работ деревянный черенок Проф 4-39529_z01 рассчитана на использование в садово-огородных работах. Прочная рукоятка позволяет работать с большим усилием. Инструмент устойчив к изгибам.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Штыковая лопата Зубр Профи-10 для земляных работ деревянный черенок Проф 4-39529_z01 рассчитана на использование в садово-огородных работах. Прочная рукоятка позволяет работать с большим усилием. Инструмент устойчив к изгибам.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата штыковая Зубр Профессионал Профи-10 4-39529_z01 - данный товар вы можете купить по цене 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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