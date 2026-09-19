Лопата садовая Зубр 39363_z02
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%1 620 руб. 2 039 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347251
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
250
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.25х0.05
Вес, кг.
2.28
Описание товара Лопата садовая Зубр 39363_z02
Совковая лопата , деревянный черенок, с рукояткой, Профессионал ЗУБР Профи-10 39363_z02 представляет собой удобный инструмент для дачи и строительной площадки. Использование прочной стали упрощает обработку твердых почв и грунтов.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
250
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Совковая лопата , деревянный черенок, с рукояткой, Профессионал ЗУБР Профи-10 39363_z02 представляет собой удобный инструмент для дачи и строительной площадки. Использование прочной стали упрощает обработку твердых почв и грунтов.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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