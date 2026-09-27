Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033)
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Характеристики
Описание товара Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033)
Многофункциональная лопата NexTool NE20033 выполнена из высококачественных материалов, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Помимо основной функции лопату можно использовать как мотыгу или кирку, в качестве лома, пилы, гвоздодера и даже для открывания бутылок. Лопата с V-образным острием легко врезается в почву. Треугольная ручка позволяет удерживать инструмент в любом удобном положении, экономя силы. А пила с разнонаправленными зубьями быстро и ровно пилит при каждом движении. Система крепления лопаты NexTool совершенно не боится вибраций и резких толчков во время работы, обеспечивая прочную фиксацию в выбранном положении без люфтов и разбалтывания. Не нужно мучаться с инструкциями — достаточно взять и повернуть фиксатор, затем поставить лопату, мотыгу, кирку или крюк в нужное положение, а потом также быстро завернуть фиксатор обратно, быстро подготавливая инструмент к новой задаче. Лопата мультифункциональная Nextool Shovel NE20033 состоит из трех сегментов, в сложенном состоянии ее общая длина не превышает 21 см, благодаря чему ей легко найти уголок в багажнике, ящике для инструментов или рюкзаке.
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
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