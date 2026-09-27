Top.Mail.Ru
Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 1
Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 2
Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 3
Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 4
Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 5
Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 6
Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
CrMo-сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 1
  • Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 2
  • Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 3
  • Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 4
  • Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 5
  • Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 6
  • Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 110 руб.  3 025 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587034
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033)
2 110 руб. -30%
3 025 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
CrMo-сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х13х6
Вес, г.
800

Описание товара Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033)

Многофункциональная лопата NexTool NE20033 выполнена из высококачественных материалов, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Помимо основной функции лопату можно использовать как мотыгу или кирку, в качестве лома, пилы, гвоздодера и даже для открывания бутылок. Лопата с V-образным острием легко врезается в почву. Треугольная ручка позволяет удерживать инструмент в любом удобном положении, экономя силы. А пила с разнонаправленными зубьями быстро и ровно пилит при каждом движении. Система крепления лопаты NexTool совершенно не боится вибраций и резких толчков во время работы, обеспечивая прочную фиксацию в выбранном положении без люфтов и разбалтывания. Не нужно мучаться с инструкциями — достаточно взять и повернуть фиксатор, затем поставить лопату, мотыгу, кирку или крюк в нужное положение, а потом также быстро завернуть фиксатор обратно, быстро подготавливая инструмент к новой задаче. Лопата мультифункциональная Nextool Shovel NE20033 состоит из трех сегментов, в сложенном состоянии ее общая длина не превышает 21 см, благодаря чему ей легко найти уголок в багажнике, ящике для инструментов или рюкзаке.

Отзывы о товаре Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
CrMo-сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
50
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональная лопата NexTool NE20033 выполнена из высококачественных материалов, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Помимо основной функции лопату можно использовать как мотыгу или кирку, в качестве лома, пилы, гвоздодера и даже для открывания бутылок. Лопата с V-образным острием легко врезается в почву. Треугольная ручка позволяет удерживать инструмент в любом удобном положении, экономя силы. А пила с разнонаправленными зубьями быстро и ровно пилит при каждом движении. Система крепления лопаты NexTool совершенно не боится вибраций и резких толчков во время работы, обеспечивая прочную фиксацию в выбранном положении без люфтов и разбалтывания. Не нужно мучаться с инструкциями — достаточно взять и повернуть фиксатор, затем поставить лопату, мотыгу, кирку или крюк в нужное положение, а потом также быстро завернуть фиксатор обратно, быстро подготавливая инструмент к новой задаче. Лопата мультифункциональная Nextool Shovel NE20033 состоит из трех сегментов, в сложенном состоянии ее общая длина не превышает 21 см, благодаря чему ей легко найти уголок в багажнике, ящике для инструментов или рюкзаке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата мини складная Nextool, черная (NE20033) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...