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Лопата садовая Зубр 4-39429 купить с доставкой в Москве
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Лопата садовая Зубр 4-39429

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Лопата садовая Зубр 4-39429
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
1 550 руб.  1 650 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266104
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Лопата садовая Зубр 4-39429
1 550 руб. -6%
1 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина, мм
210
Общая длина, см
146
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.46х0.21х0.05
Вес, кг.
2.07

Описание товара Лопата садовая Зубр 4-39429

Лопата ЗУБР — это надежный и долговечный инструмент, идеально подходящий для различных садово-огородных работ или строительных задач. Изготовленная российским производителем, она сочетает в себе высокое качество и удобство использования. Рабочая часть лопаты выполнена из прочной стали, что обеспечивает ей долговечность и отличную устойчивость к деформациям при работе с твердым грунтом. Стальная часть надежно соединена с деревянным черенком, который обладает общей длиной 146 см, что позволяет комфортно работать людям разного роста. Ширина рабочей части составляет 210 мм, что оптимально для эффективного перемещения грунта и других материалов. Лопата не оснащена дополнительной рукояткой на черенке, что делает её более простой и надежной в конструкции. Деревянный черенок легко ложится в руку, обеспечивая естественное и комфортное использование. Бренд ЗУБР славится вниманием к деталям и высоким качеством производства, что делает эту лопату превосходным выбором для каждого, кто ценит надежность и долговечность инструмента.

Отзывы о товаре Лопата садовая Зубр 4-39429




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина, мм
210
Общая длина, см
146
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата ЗУБР — это надежный и долговечный инструмент, идеально подходящий для различных садово-огородных работ или строительных задач. Изготовленная российским производителем, она сочетает в себе высокое качество и удобство использования. Рабочая часть лопаты выполнена из прочной стали, что обеспечивает ей долговечность и отличную устойчивость к деформациям при работе с твердым грунтом. Стальная часть надежно соединена с деревянным черенком, который обладает общей длиной 146 см, что позволяет комфортно работать людям разного роста. Ширина рабочей части составляет 210 мм, что оптимально для эффективного перемещения грунта и других материалов. Лопата не оснащена дополнительной рукояткой на черенке, что делает её более простой и надежной в конструкции. Деревянный черенок легко ложится в руку, обеспечивая естественное и комфортное использование. Бренд ЗУБР славится вниманием к деталям и высоким качеством производства, что делает эту лопату превосходным выбором для каждого, кто ценит надежность и долговечность инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата садовая Зубр 4-39429 – стоимость товара 1550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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