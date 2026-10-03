Лопата садовая Зубр 4-39429
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Характеристики
Описание товара Лопата садовая Зубр 4-39429
Лопата ЗУБР — это надежный и долговечный инструмент, идеально подходящий для различных садово-огородных работ или строительных задач. Изготовленная российским производителем, она сочетает в себе высокое качество и удобство использования. Рабочая часть лопаты выполнена из прочной стали, что обеспечивает ей долговечность и отличную устойчивость к деформациям при работе с твердым грунтом. Стальная часть надежно соединена с деревянным черенком, который обладает общей длиной 146 см, что позволяет комфортно работать людям разного роста. Ширина рабочей части составляет 210 мм, что оптимально для эффективного перемещения грунта и других материалов. Лопата не оснащена дополнительной рукояткой на черенке, что делает её более простой и надежной в конструкции. Деревянный черенок легко ложится в руку, обеспечивая естественное и комфортное использование. Бренд ЗУБР славится вниманием к деталям и высоким качеством производства, что делает эту лопату превосходным выбором для каждого, кто ценит надежность и долговечность инструмента.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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