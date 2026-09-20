Лопата для уборки снега,поликарбонат,460х400х1400мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61690)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681216
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
460
Общая длина, мм
140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.4х0.1
Вес, кг.
1.7
Описание товара Лопата для уборки снега,поликарбонат,460х400х1400мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61690)
Лопата Palisad LUXE 61690 длиной 1400 мм, с ковшом из поликарбоната размером 460 х 400 мм и алюминиевым черенком предназначена для уборки снега. С ее помощью можно очистить от снега дорожки на загородном участке, тротуар, выезд из гаража и т.д. Вместительный ковш позволяет убирать снег различной глубины. Благодаря заостренной кромке ковша лопата справляется даже с плотным снегом и наледью.
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
460
Общая длина, мм
140
Страна производитель
Россия
Лопата Palisad LUXE 61690 длиной 1400 мм, с ковшом из поликарбоната размером 460 х 400 мм и алюминиевым черенком предназначена для уборки снега. С ее помощью можно очистить от снега дорожки на загородном участке, тротуар, выезд из гаража и т.д. Вместительный ковш позволяет убирать снег различной глубины. Благодаря заостренной кромке ковша лопата справляется даже с плотным снегом и наледью.
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Лопата для уборки снега,поликарбонат,460х400х1400мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61690) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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