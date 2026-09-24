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Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61691) купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61691)

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Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 1
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 2
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 3
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 4
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 5
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 6
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 7
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 8
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 9
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 10
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 11
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 12
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 13
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 14
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 1
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 2
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 3
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 4
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 5
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 6
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 7
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 8
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 9
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 10
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 11
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 12
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 13
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 14
  • Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681215
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61691)
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
340
Общая длина, мм
134
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.34х0.39х0.1
Вес, кг.
1.7

Описание товара Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61691)

Лопата Palisad LUXE 61691 длиной 1340 мм, с ковшом из поликарбоната размером 340 х 385 мм и алюминиевым черенком, позволяет очистить от снега дорожки на загородном участке, тротуар, выезд из гаража и т.д. Вместительный ковш с увеличенными бортами позволяет убирать снег различной глубины. Благодаря заостренной кромке ковша лопата справляется даже с плотным снегом и наледью.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61691)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
340
Общая длина, мм
134
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата Palisad LUXE 61691 длиной 1340 мм, с ковшом из поликарбоната размером 340 х 385 мм и алюминиевым черенком, позволяет очистить от снега дорожки на загородном участке, тротуар, выезд из гаража и т.д. Вместительный ковш с увеличенными бортами позволяет убирать снег различной глубины. Благодаря заостренной кромке ковша лопата справляется даже с плотным снегом и наледью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61691) - этот товар вы можете купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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