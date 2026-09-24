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Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798)

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Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 1
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 2
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 3
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 4
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 5
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 6
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 7
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 8
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 9
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 10
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 11
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 12
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 13
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 14
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 15
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 16
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 17
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 18
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 19
Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 1
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 2
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 3
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 4
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 5
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 6
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 7
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 8
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 9
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 10
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 11
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 12
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 13
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 14
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 15
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 16
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 17
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 18
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 19
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717901
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798)
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
455
Общая длина, см
133
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.35х0.46х0.1
Вес, кг.
1.23

Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798)

Лопата Palisad BASE 61798 размером 455 x 345 x 1330 мм, с ковшом из полипропилена и алюминиевым черенком, предназначена для уборки снега. Широкий ковш с бортиками вмещает большое количество снега. Лопата позволяет расчистить садовую дорожку, тротуар, площадку перед гаражом и т.д. Морозостойкость — ковш из полипропилена сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -50 °C. Надежность — ковш усилен ребрами жесткости, алюминиевый черенок устойчив к высоким нагрузкам. Эффективная уборка плотного снега — алюминиевая планка защищает рабочую кромку от повреждений и износа. Эргономичность — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и способствует снижению усталости во время длительной работы.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
455
Общая длина, см
133
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата Palisad BASE 61798 размером 455 x 345 x 1330 мм, с ковшом из полипропилена и алюминиевым черенком, предназначена для уборки снега. Широкий ковш с бортиками вмещает большое количество снега. Лопата позволяет расчистить садовую дорожку, тротуар, площадку перед гаражом и т.д. Морозостойкость — ковш из полипропилена сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -50 °C. Надежность — ковш усилен ребрами жесткости, алюминиевый черенок устойчив к высоким нагрузкам. Эффективная уборка плотного снега — алюминиевая планка защищает рабочую кромку от повреждений и износа. Эргономичность — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и способствует снижению усталости во время длительной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, полипропилен, 455х345х1330 мм, алюминиевый черенок, BASE// Palisad (61798) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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