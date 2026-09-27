Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057)
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%4 760 руб. 5 913 руб.
В наличии
Код товара: 587033
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 760 руб. -19%
5 913 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х6
Вес, г.
700
Описание товара Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057)
Саперная лопата HUOHOU NEXTool Thunder Multi Functional Shovel NE20057 – многофункциональная лопата, которая включает в себя 7 основных функций для отдыха на природе: лопата, мотыга, молоток, топор, пила, нож и зажигалка. Согласитесь, выйти на природу с таким прибором будет гораздо удобнее и легче, потому что все эти инструменты не нужно брать по отдельности, что сэкономит вам место и облегчит сумку или рюкзак. Поверхность металлических функциональных частей прочная и гладкая, а также антикоррозийная. Ручка покрыта высокопрочным нейлоновым стекловолокном. Все детали выполнены качественно и не боятся износа.
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лопаты
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Страна производитель
Китай
Саперная лопата HUOHOU NEXTool Thunder Multi Functional Shovel NE20057 – многофункциональная лопата, которая включает в себя 7 основных функций для отдыха на природе: лопата, мотыга, молоток, топор, пила, нож и зажигалка. Согласитесь, выйти на природу с таким прибором будет гораздо удобнее и легче, потому что все эти инструменты не нужно брать по отдельности, что сэкономит вам место и облегчит сумку или рюкзак. Поверхность металлических функциональных частей прочная и гладкая, а также антикоррозийная. Ручка покрыта высокопрочным нейлоновым стекловолокном. Все детали выполнены качественно и не боятся износа.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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